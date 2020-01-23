MHP'li vekilden 'iğne kör etti' iddialarına ilişkin açıklama: "İhmal varsa konuyu yargıya taşırız"

23.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:50

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "iğne kör etti" iddialarına ilişkin "Şayet burada ihmali veya sorumluluğu olan bir şey tespit edersek de biz üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Av. Halil Öztürk, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile birlikte ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. Öztürk, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği'nde bir süredir tedavi gören hastaların yapılan iğne sonrasında görme yeteneğini kaybetmesi iddialarına dair de açıklamalarda bulundu. Milletvekili ve bir hukukçu olarak konunun takipçisi olacağını söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu konuyla ilgili ben Yahşihan'a geldim. Yahşihan'daki programımızda hastane de olacak. Hastaneye gidip detaylı bir bilgi alacağız. Ancak bu çıkan haberlerin bu şekliye doğru olduğu kanaatini ben taşımıyorum. Oradaki görev yapan doktor arkadaşlar, hekim arkadaşlar hiç birisinin herhangi bir hastanın gözünün kör olma noktasında bir kasıt olamaz. Bir göz doktoru uzmanlık gerektiren doktorluktur. Göz uzmanlığı almış bir hekimin de gözünün görmesini engelleyecek herhangi bir ilacı hastaya verilmesi veya herhangi bir şekilde enjekte etmesi doktorun bilerek veya isteyerek yapabildiği bir şey değildir. Bu sayı 36 ise vahim bir tablodur. Bu konuyu detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Hastane yönetimi ve hastalardan bilgi alacağım. Bu konunun açıklığa kavuşması hususunda ben üzerime düşen görevi yapacağım. Şayet burada ihmali veya sorumluluğu olan bir şey tespit edersek de biz üzerimize düşen sorumluluğun gereğini yerine getireceğiz" dedi.

"İHMAL VARSA BİR HUKUKÇU OLARAK BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

İnsan sağlığının önemli olduğunu belirten Öztürk, "Oradaki yatan hastalar eğer bilgi doğruysa iddia doğruysa ki orada yatan insandır. Görme kaybı yaşayan da insandır. İnsan sağlığı bizim için çok değerlidir. Ben Kırıkkale milletvekiliyim. Kırıkkale milletvekili olarak Kırıkkale'mizde yaşayan bir tek arkadaşımızın bir kardeşimizin dahi kasıtlı olarak ihmal sebebiyle bir sağlık sorunu yaşamasından hatta görme kaybına kadar varan sağlık sorunun yaşaması ben bizzat hem vekil olarak hem de bir hukukçu olarak takipçisi olurum, olacağım" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA