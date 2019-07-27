MHP'li vekilden CHP'li Soyer'e sert tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Sivas hakkındaki sözlerine MHP Milletvekili Ahmet Özyürek'ten sert tepki geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'ın katıldığı turizm konulu bir toplantıda konuşmasında sarf ettiği "Bugüne kadar bu potansiyel yokmuş gibi yaşandı. Sanki Sivas'ta yaşıyormuşuz gibi, sanki Bitlis'te yaşıyormuşuz gibi yaşadık. Oysa İzmir bambaşka bir yaşam kalitesi veriyor" sözleri Sivas'ta tepkilere neden oldu.

ÖZYÜREK'TEN SERT TEPKİ

Soyer'in Sivaslıları üzen açıklamasına en sert tepki MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'ten geldi. Özyürek yaptığı açıklamada Soyer'den hadsizlik yapmamasını istedi. Özyürek, "Sivas'ın havası soğuk, insanları mert ve yiğittir. Sivas Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Osmanlı'nın önemli merkezlerinden birisi olmuş ve en önemlisi de Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı şehirdir. Atatürk ve arkadaşlarını bağrına basmış bir kenttir. Sivas Anadolu'nun özüdür. Sivas'ı tanımayan Tunç Soyer'i Sivas'ı tanımaya ve tüm Sivaslılardan özür dilemeye davet ediyorum. Haddini bilsin, hadsizlik yapmasın. O Sivas'ı tanımasa da herkes onu çok iyi tanıyor, kim olduğunu çok iyi biliyor" şeklinde tepkisini dile getirdi.

(Göktürk Fırat/İHA)

Kaynak: İHA