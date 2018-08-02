MHP'li Vekilden Çarpıcı İddia

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, PKK'nın turizm bölgelerinde turizmcilik adı altında uyuşturucu ticareti yaparak PKK'ya finans sağladığını iddia etti.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenaze namazı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özyürek bir televizyon kanalına yaptığı canlı bağlantıda, PKK'nın turizm bölgelerinde yuvalandığını belirterek, "Hain teröristler yine boş durmadı. Masum bir yavru ile sivil olan askerimizin eşini şehit ettiler. Bunlar boş durmayacaklardır. Bu hainlere fırsat vermememiz lazım. PKK'ya destek veren içeride ki ve dışarıda ki tüm hainlere artık dur dememiz lazım. Hem ülkemizin güneyinde hem de şehirlerimizde, özellikle bu hainler; İzmir, Çeşme, Bodrum'da örgütlenmiş durumdalar. Şehidimize rabbimizden rahmet diliyorum. Çocuğumuza rabbimizden rahmet diliyorum. Türk milletinin başı sağolsun diyorum. Türk milleti güçlüdür, biz bunları atlatacağız ama bir olup birlikte olup bu hainlere fırsat vermeyeceğiz. Bunları gerektiği gibi cezalandırmamız lazım. Hem mecliste olsun, hem Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hem dünyanın hangi ülkesi olursa olsun bunlara kim destek veriyorsa bizim düşmanımızdır" dedi.

PKK'ya finans sağlıyorlar

Özyürek, PKK'lı hainlerin turizm bölgelerinde işletmecilik adı altında uyuşturucu ticareti yaparak PKK'ya finans sağladığını ifade edip, "Güneyimizde ki hainleri biliyoruz. Terör örgütlerinin içeriden ve dışarıdan yardım aldığını biliyoruz. Bunların içeriden beslendiğini görünce ise kahroluyoruz. Eğe ve Akdeniz'de bir şekilde işletmelere sahip olmuşlar. Eroin ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi aklınıza ne geliyorsa yapıyorlar. Buradan elde ettikleri kaynakları PKK terör örgütüne aktarıyorlar. Bu düzeni artık yok etmeliyiz. İçişleri bakanımıza sesleniyorum. Ege ve Akdeniz'de sahilde iletmelere bir göz atılsın. PKK'lı hainler orada turizmcilik adında işletmecilik yapıyorlar. Bunlara artık bir dur denilsin. Eğer buna dur denilmezse biz ülkücüler olarak artık oraya gidip biz dur diyeceğiz. Çünkü artık sabrımız tükendi" dedi.

Teröristlere taziyede bulunan terörden yargılansın

Özyürek, PKK'lı teröristlere taziyede bulunanların PKK'ya üyelikten yargılanmaları gerektiğine vurgu yapıp, "Kadın çocuk demiyor bu hainler şehit ediyorlar. Mecliste de boş yere oturup o hainleri desteklemesinler. Bunlara terör örgütü bile diyemeyen, mecliste ve bürokraside olanlar var. Hem devletimizin askerini polisini şehit edeceksin. Sonra biz o teröristleri leş olarak bir kenara attığımızda gideceksin onlara taziye ziyaretinde bulunacaksın. Bunlara taziye ziyaretinde bulunanları da PKK terör örgütüne üyelikten yargılamak gerekiyor." Şeklinde konuştu. - SİVAS