MHP'li Vekilden Adalet Bakanı Gül'e Soru Önergesi

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, yerel basının yaşadığı sıkıntılar konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

MHP Gaziantep Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Ali Muhittin Taşdoğan, ekonomik açıdan zor günler geçiren yerel basının şikayetlerini ve çözümü için yapılması gerekenler konusunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Taşdoğan, yerel basının Kurtuluş Savaşı'ndaki rolüne değinerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Fazilet Adaları' olarak tanımladığı yerel gazeteler, Kurtuluş Savaşı tarihine damga vurmuş, Anadolu Türkünün teşkilatlanmasının sesi olmuştur. Atatürk, milli mücadelenin her safhasında yayınlara önem vermiş, Anadolu'nun tüm desteğini bizzat direktifleriyle yayımladığı gazetelerde duyurmuştur. Bu dönem aynı zamanda yerel basının Türk Milleti ile bütünleştiği ve en etkin olduğu dönem olmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarından bu yana varlığını korumak için sürekli çaba harcayan yerel gazeteler 1980'li yıllardan itibaren iyice çıkmaza girmiştir. Bu dönemde gerek teknolojilerinin yenilenememiş olması ve gerekse finansman sıkıntıları nedeniyle çok sayıda gazete, matbaasına kilit vurmak zorunda kalmıştır. Özellikle sanayinin olmadığı kentlerde gazetelerin büyük bölümü kapanırken bazıları büyük ekonomik sıkıntılar ve baskılara rağmen yayımlandıkları bölgelerde halkın sesi, gözü ve kulağı olmaya devam etmişlerdir. Bu gazeteler aynı zamanda devletle vatandaş arasında bir köprü görevi görürken, kamu görevlileri ve hizmetlerinin denetlenmesinde etkin birer unsurdurlar. Yerel gazeteler genel sıkıntıların dışında kendi fiziki sorunları, eksiklikleri ve eksik kadro yapılanmaları nedeniyle de gerileme dönemine girmişlerdir" ifadelerini kullandı.

MHP Milletvekili Taşdoğan, soru önergesinde şunları kaydetti:

"Bugün ekonomik sıkıntı içerisinde olan gazete sahiplerinin en önemli şikayetleri, resmi ilan pastasından yeterince pay alamaması, ticari ilan ve reklam yetersizliğidir. Ayrıca gazetenin ham maddesi olan kağıdı temin etme zorluğu, gazete kağıdı ile matbaaların kullandığı boya ve kalıba gelen zamlar,tiraj sorunu ve son olarak devletin yerel gazeteleri yeteri kadar desteklememesidir.

Kağıt temininin zorluğu ve son dönemde artan kağıt fiyatları nedeniyle yerel basına kağıt desteği vermeyi düşünüyor musunuz? Bu konuda bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Kalıp ve boya temini konusunda yerel basına destek vermeyi düşünüyor musunuz? Basın İlan Kurumu yerel basını desteklemek amacıyla yeni tedbirler almayı düşünüyor mu? Böyle bir çalışma planlanmakta mıdır?" - GAZİANTEP