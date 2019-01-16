MHP'li Usta İhraç Edildi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta partiden ihraç edildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tüzüğü'nün 78. maddesi uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan Usta, hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edildi. Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile MHP Ankara Çankaya Teşkilatı üyesi Erhan Usta'nın MHP Tüzüğü'nün 78/4 - (c), (e), ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden "kesin çıkarma" cezası ile tecziyesine, 16 Ocak 2019 tarihinde oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

(Yağmur Yıldız/İHA)

Kaynak: İHA