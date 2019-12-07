MHP'li Taytak'tan göç açıklaması

07.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:04

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Türkiye'nin göç sorunu en derinden yaşayan ülke olduğunu ve üzerine düşen çalışmaları yaptığını belirtti.

Taytak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan coğrafi bir konumundan dolayı göçmenlerin ilk çıkış kapısı olduğunu belirtti.

Afganistan, Pakistan, Irak ve Suriye'deki belirsizliklerin insanları göçe zorladığını aktaran Taytak, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ülkemize gelen milyonlarca göçmen sosyal, kültürel, demografik yapı, ekonomi ve güvenlik konusunda bazı endişeleri de beraberinde getirmiştir. Evlerini, yurtlarını bırakıp gelen, yerlerinden, yurtlarından edilen genç, yaşlı, çocuk tüm insanların gerek sosyolojik gerek psikolojik ve gerekse ekonomik tahribatı, sadece bugünümüzü değil, gelecek nesilleri de ilgilendiren en önemli konuların başında gelmektedir. Uluslararası organizasyonlar, Avrupa Birliği, göç meselesi ve mülteci sorunuyla ilgili olarak üç maymunu oynasa da, vaat ettiklerini yerine getirmese de Türkiye göç konusunda üzerine düşeni yapmıştır, yapmaya da devam etmektedir. Ancak göç sorununu en derinden yaşayan ülke Türkiye'dir."

Kaynak: AA