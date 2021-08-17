MHP'li Taytak, Afyonkarahisar'da temel atma törenine katıldı
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MHP'li Taytak, Afyonkarahisar'da temel atma törenine katıldı

MHP'li Taytak, Afyonkarahisar'da temel atma törenine katıldı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Çayırbağ beldesindeki yapımına başlanan belediye sosyal tesisi ile güneş enerji santralinin temel atma törenine katıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Çayırbağ beldesindeki yapımına başlanan belediye sosyal tesisi ile güneş enerji santralinin temel atma törenine katıldı.

Taytak, belediye ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediyelerin milletin içeceği sudan, yürüyeceği yola kadar devletle buluştuğu ilk yer olduğunu söyledi.

Belediye başkanın da bir şehirde huzurlu, mutlu ve güvenli şekilde hizmetleri aksamadan ulaşmak isteyen insanların tercih ettiği şehri emin olarak kabul edilen kişi olduğunu dile getiren Taytak, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da MHP'li belediye başkanları, hizmeti görev edinmiş, bu uğurda çaba sarf eden şehri eminlerdir. Bugünde Çayırbağ beldemizdeki sosyal tesis ve güneş enerji santralinin temel atma töreni ile yapımı tamamlanan Çayırbağ-Çıkrık arasındaki kara yolunun açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetleri kasabaya kazandırılmasında emeği geçen belediye başkanı Ali Çalışır ve ekibine teşekkür ediyoruz."

MHP Afyonkarahisar İl Başkanı Mehmet Kocacan da üretken belediyecilik anlayışla Çayıbağ'a önemli yatırımlar kazandıran belediye başkanını tebrik etti.

Çayırbağ Belediye Başkanı Ali Çalışır ise, projelerin hayata geçmesinde kendilerine destek olan başta MHP Afyonkarahisar milletvekili Taytak olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Taytak, Kocacan, Çalışır ve belediye başkanları, meclis üyeleri, partililer, beldede yapımına başlanan sosyal tesis ile 270 megavatlık güneş enerji santralinin temel atma töreni ile Çayıbağ-Çıkrık arasındaki kara yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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