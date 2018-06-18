MHP'li Taşdoğan Nurdağı'nın Kırsal Mahallerini Ziyaret Etti

-MHP Gaziantep Milletvekili Adayı Muhittin Taşdoğan, Nurdağı'nın kırsal mahallelerini ziyaret ederek, vatandaşlarla buluştu.

Gaziantep'te MHP 1.ci sıra Milletvekili adayı Ali Muhittin Taşdoğan Nurdağı ilçesine baglı kırsal mahallelerden Kartal, Terken, Kırpınar ve Kuzuluk mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. 24 Haziran seçiminin önemine dikkat çeken Taşdoğan, seçimlerde MHP ve Cumhur İttifakı için oy istedi.

Taşdoğan, Cumhur ittifakının güven ve huzurun teminatı olduğunu belirterek Meclis'te güçlü bir MHP için destek istedi. - GAZİANTEP