MHP'li Taşdoğan'ın Gündeminde Kadınlar Vardı

Milliyetçi Haraket Partisi Gaziantep İl Başkanı Dr. A. Muhittin Taşdoğan düzenlediği basın toplantısında 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutlayarak, kadının toplumdaki önemine dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır" sözünü hatırlatan Taşdoğan, "Evinde anne, işyerinde çalışan, toplumda saygın bir fert olan kadınlarımızın ülkemizin toplumsal birliği ve dirliği için hayati rolleri olduğu ortadadır" dedi.

MHP'li Taşdoğan basın açıklamasının devamında, "Gelecek nesillerin yetişmesinde yeri doldurulamayacak bir önemi olan ve sevgiyi, nezaketi, inceliği öğreten yine onlardır. Şu yalın gerçeği unutmayalım ki, kadın aile ve toplumsal ilişkilerin direği, nirengi noktasıdır. Bilimden sanata, spordan edebiyata, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında kadınların tam manasıyla izi görülüp sesi duyulacaksa önce şiddetle mücadele etmek asıl ve öncelikli olmalıdır. Kadınlarımızın muhatap olduğu ve bizleri son derece kaygılandıran insanlık dışı muamelelerin tamamen yok edilmesi için başta siyasi sorumluluk sahipleri olmak üzere herkes üzerine düşeni eksiksiz yerine getirmelidir. Kadınsız toplum, kadınsız aile, kısacası kadınsız insan ve insanlık düşünülemeyecektir. Kahraman ve fedakar Türk kadının hak ettiği yerlerde olması, layık olduğu sosyal, siyasal ve ekonomik sıçramalar yaşaması bizim tehir edemeyeceğimiz bir gayedir. Bu vesileyle ülkemizdeki tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Aynı zamanda Aziz şehitlerimizin muhterem annelerine en derin hürmetlerimi bildiriyor, şiddet sonucu işlenen cinayetlerde öldürülen tüm kızlarımızı, kadınlarımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayına doğru

Taşdoğan açıklamasında Milliyetçi Haraket Partisi 18 Mart 2018 tarihinde Ankara'da gerçekleşecek olan 12. Olağan Büyük Kurultayına Gaziantep olarak yoğun bir katılım sağlayacaklarını belirterek, "Kızılelma ülküsünün bilincinde olan ve hiçbir zaman bu hedeften şaşmayan MHP'nin toyu vardır. Türk Milletinin ve Türk Devletinin teminatı ve dayanağı olan Milliyetçi Hareket Partisinin, Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka Kurultayı olan 12. Olağan Büyük Kurultayı 18 Mart 2018 Pazar günü saat 10.00'da Ankara Spor Salonunda gerçekleştirilecektir. Vakit gelmiştir, kendi günümüzde, kendi saatimizde, kendi yerimizde Ülkücü- Milliyetçi dava arkadaşlarımız MHP'yi 50.yıla, Türkiye Cumhuriyetini 2023 Lider ülke Türkiye'sine yani 100. yılına taşıyacak güçlü Genel Merkez yönetimine karar verecektir. Milliyetçi Hareketin, yarım asıra yaklaşan bağımsız, millet ve memleket sevdası Cumhuriyetimiz var oldukça ona ilham vermeye, daha büyük işler yapmak için kuvvet vermeye ebed müddet devam edecektir. Her türlü yıkıcı ve bölücü odağın kabusu, ülkemize kurulan tüm tuzakların ve kötü niyetli oyunların oyun bozucusu, olmaya devam edecektir. Bu büyük kurultaya Gaziantep olarak yoğun bir katılım sağlayacağız" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP