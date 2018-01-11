- MHP'li Taşdoğan'dan uyuşturucu vurgusu

MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan:

"Uyuşturucu kullanma yaşı 10'a kadar düştü"

GAZİANTEP - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. A. Muhittin Taşdoğan düzenlediği basın toplantısı ile 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayarak, uyuşturucu kullanma yaşına vurgu yaptı.

Demokrasinin vazgeçilmezi olan halkın haber alma hakkı, gazetecilerin omuzlarında büyük bir görev ve sorumluluk doğurduğuna dikkat çeken Taşdoğan, "Mesleğini bu görev ve sorumluluk bilinciyle ifa eden siz değerli gazetecilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum. Şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan birinin özgür ve tarafsız basının varlığı olduğu hepimizin malumudur. Özgür ve tarafsız bir basının varlığı şeffaf, demokratik, bir toplumu yaşatan en önemli unsurlardan biridir. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerler olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın çalışanlarının '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, aile bireyleriyle birlikte sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

"Uyuşturucu kullanma yaşı 10'a kadar düştü"

Düzenlediği basın toplantısında toplumda uyuşturucu kullanma yaşı 10'a ölüm yaşı ise 12'ye kadar düştüğünü vurgulayan MHP'li Taşdoğan, "Son on yılda, yeterli sayıda merkez açılmadı, uzman personel yetiştirilemedi. Dahası, var olan bazı merkezler kapatıldı! Gaziantep'te 2009 ve 2013 yıllarında yapılan operasyonlarda 5 Bin 357 olay meydana gelirken 9 bin 253 şüpheli gözaltına alındı ve bunların 7 Bin 324 'ü serbest bırakıldı. Uyuşturucu ile mücadelenin acil tedavi kısmı Sağlık Bakanlığı'na, yani AMATEM'lere bağlı. Rehabilitasyondan sorumlu olan ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Bu kurumların çalışma ve projelerini artırması için gereken destek ne ise vermeye hazırız. Bu illetten evlatlarımızı uzak tutamadığımız her zaman bizim için vicdan azabına dönüşmektedir" diye konuştu.

"Türkiye'de antideprasan kullanımı arttı"

Son yıllarda Türkiye'de antideprasan ve benzeri ilaçların kullanımının artığına dikkat çeken MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, "Cinayet sayılarının, asayiş haberlerinin sayısı hat safhaya ulaşmıştır. Şehrimizde olaysız, cinayetsiz gün kalmamıştır. Türk toplumunun yaşadığı sorunların en temel göstergesi, suça yönelme oranları ve sağlık problemlerindeki artış. Araştırmalar ekonomik sıkıntıların ve zor yaşam koşullarının bu iki vakayı Türkiye'de git gide artırdığını gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan verilere göre, son 5 yıla ait antidepresan ve benzer özelliklerdeki ilaçların kutu bazında tüketim miktarları da dikkat çekici. Son 5 yılda tüketilen toplam ilaç ise 211 milyon 577 bin 20 kutu oldu. Bu durum ruh sağlığının suç eğilimini artırmaktadır. Bu konuda da ciddi çalışmalar yapılmalı ve asayiş olaylarını azaltmak için toplumumuzu sık sık bilinçlendirmeliyiz. İleri de tıpkı uyuşturucu gibi ülkemizin ve şehrimizin başına büyük bir sorun olarak tırmanan şiddet ve asayiş olayları gelecektir" şeklinde konuştu.