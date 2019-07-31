MHP'li Taşdoğan'dan NTO'ya ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Nizip Ticaret Odası'nı (NTO) ziyaret etti.

NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak, yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Nizip'in tarım ürünleri üretiminde en önde gelen ilçelerden biri olduğunu vurgulayan Karabacak, şöyle konuştu:

"Nizip gerek Antep fıstığı, gerek zeytin ve zeytinyağı üretiminde yüksek potansiyeli olan bir ilçemizdir. Bu nedenle ilçemizde sanayisi yüzde seksen tarım ürünlerine dayalı işletmeler olduğundan birçoğu sezonluk çalışmakta ve sezondan sezona farklı farklı sıkıntılarla karşılamaktadır. Bugün bu işletmelerimizin temsilcileriyle sizinle görüş alışverişinde bulunmak ve sorunlarımıza destek olmanız amacı ile bir araya gelmiş bulunmaktayız."

NTO Başkanı Mehmet Özyurt ise ilçede önemli bir tarım ürünü olan ve karakteristik yapısından dolayı da diğer bölgelerden ayrışan Nizip Zeytinyağının, Nizip Ticaret Odası tarafından coğrafi işareti alınarak tescillendiğini, o yüzden daha fazla destek beklediklerini kaydetti.

Milletvekili Taşdoğan da Nizipli sanayicilerle her türlü mücadeleye hazır olduğunu belirterek, "Kamuoyu oluşturmalıyız, mücadele etmeliyiz ancak mücadeleden önce ne istediğimizi iyi bilerek hareket etmeliyiz." dedi.

Parti olarak üzerlerine düşen her ne varsa yapacaklarını ifade eden Taşdoğan, şunları kaydetti:

"Yunanlılar tarafından yapılan araştırmaya göre dünya tarihinde ilk zeytin ağacı Nizip'te bulunmuştur. Bu nedenle zeytinin Nizip'te yaşaması gerekiyor. Bu bizim için milli bir meseledir. Bizde bu konuda elimizden gelen katkıyı sizlere sunmaya çalışacağız. Coğrafyamızın gereği memleketimiz son günlerde dar boğazdan geçiyor ama bu zor günleri geride bırakacağız. Çünkü biz geçmişte daha zor günleri geride bıraktık. Biz çalışmaya ve üretime odaklanarak çarkımızı döndürmeye devam etmemiz gerekiyor."

Ziyarette Taşdoğan, Bekir Karabacak'a Türk bayrağına sarılı Kuran-ı Kerim hediye edildi.

Kaynak: AA