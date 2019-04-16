MHP'li Taşdoğan'dan Fransa'ya soykırım tepkisi

MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan:

"Fransa gibi bir ülkenin Ermeni soykırımı iddiasında bulunması cahillikten öte bir şey değil"

ANKARA - MHP Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Fransa gibi bir ülkenin 5 bin kilometre öteden gelip Gaziantep'i işgal etmesi, yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığımız bazı Ermenileri bize karşı silahlandırıp nüfusumuzun üçte birini şehit etmesi ve bu olaylarda Ermeni Çetelerini kullanan bir devletin bugün Ermeni soykırımı iddiasında bulunması cahillikten öte bir şey değildir" dedi.

MHP'li Taşdoğan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, NATO Parlamenterler Asamblesi'nde Fransız milletvekili Sonia Krimi'nin sözlerine tepki göstererek, Fransız marşındaki 'Haydi vatandaşlar sıklaştırın safları, silahları kapın, Yürüyün ki şu alçakların kanlarıyla topraklarımız sulansın' sözlerini hatırlattı.

Gaziantep halkının Fransızları iyi tanıdığını belirten Taşdoğan, "Eğer bir yerlerde bir soykırım arayışında ise tarihin en büyük katliamı olan Fransa'nın Gaziantep'te yaptığı katliama bakmalıdır. Bunlardan biri Dokurcum Değirmeni katliamıdır. Gaziantep'te Fransız işgal kuvvetlerine karşı savaşan Kuvay-ı Milliye Komutanı Şahin Bey ve arkadaşlarına yiyecek götüren Antepli çocuklar, karanlık bastırınca Dokurcum Değirmeni'nde geceyi geçirirler. 28 Mart 1920'de Şahin Bey, Elmalı Köprüsü'nde kahramanca savaşarak şehit düşer. Fransızlar Köprü civarındaki Değirmen'e gelirler. En küçüğü 9, en büyüğü 14 yaşında olan, 14 çocuğu şehit ederler. Daha sonra hırslarını alamayıp çocuk şehitlerin vücutlarını süngüleyerek delik deşik ederler. Onun için Gaziantepliler, Dokurcum Değirmeni'nin 14 şehidiyle Çocuk katili Fransız'ı ve onların beslemesi Ermeni Çetelerini tanır" ifadelerini kullandı.

Fransızların Gaziantep'in etrafını sararak 11 ay şehri kuşattıklarını söyleyen Taşdoğan, "Yiyecek, içecek hiçbir şeyi şehre sokmamışlardır. Masum insanları açlıktan öldürmüşler, şehit etmişlerdir. Yiyecek bulamayan insanlar zerdali çekirdeğinden un öğütmüş, sadece karınlarını doyurmaya çalışmışlardır. Bu unun içinde bulunan insan sağlığına zararlı yani yemeye uygun olmayan ağır metaller, onlarca masum insanımızın zehirlenerek ölmesine sebep olmuştur. Şehit olanlar Gaziantepli, Türk ve Müslüman'dı. Bu soykırım değil de nedir" şeklinde konuştu.

Taşdoğan şunları kaydetti:

"Şimdi ise Fransa gibi bir ülkenin 5 bin kilometre öteden gelip Gaziantep'i işgal etmesi, yüzyıllar boyunca birlikte yaşadığımız bazı Ermenileri bize karşı silahlandırıp nüfusumuzun üçte birini şehit etmesi ve bu olaylarda Ermeni Çetelerini kullanan bir devletin bugün Ermeni soykırımı iddiasında bulunması cahillikten öte bir şey değildir. O zaman Fransa'ya soruyoruz, 5 bin kilometre öteden Gaziantep'e gelip, o gün 20 bin olan nüfusumuzun 6 bin 317'sini şehit ettiniz, bizimle yüzyıllarca beraber yaşayan Ermeni Çetelerini siz silahlandırdınız, bunun hesabını kime vereceksiniz? Gaziantepliler, aralarında kadınların ve çocukların olduğu 6 bin 317 şehidiyle insanlıktan nasibini almamış Fransız'ı iyi tanır."

Kaynak: İHA