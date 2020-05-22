MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması
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MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cami hoparlörlerinden müzik yayınını kınamasının samimi olmadığını savundu.

MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e tepki Açıklaması
22.05.2020 14:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 14:23

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cami hoparlörlerinden müzik yayınını kınamasının samimi olmadığını savundu.

Osmanağaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'in semalarından ezanı dindirmek isteyen zihniyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sillesi ve Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla başlattığı mücadelenin sonunda denizin dibini boyladığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cami hoparlörlerinden müzik yayınını kınadığını ifade eden Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Fakat bilinmelidir ki bu alçaklara cesaret veren atmosferin esas müsebbibi Tunç Soyer'in ta kendisidir. Gazi meclisin 100. kuruluş yıl dönümünde, 23 Nisan'da 'Çav Bella' çalıp İzmir'i dolaşan Tunç Soyer baş provokatördür. Tunç Soyer'in minarelerimize sıçratılmaya çalışılan çamurdan 'şikayet etmesi' samimi ve inandırıcı değildir. Çünkü o da aynı bataklığın mahsulüdür."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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