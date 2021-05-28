MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e Slavoj Zizek tepkisi
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MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e Slavoj Zizek tepkisi

MHP'li Tamer Osmanağaoğlu'ndan Tunç Soyer'e Slavoj Zizek tepkisi
Anadolu Ajansı / Meriç Ürer - Haberler | Güncel

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Sloven sosyolog ve felsefeci Slavoj Zizek'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sanal kitap günleri etkinliğine konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu, Sloven sosyolog ve felsefeci Slavoj Zizek'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği sanal kitap günleri etkinliğine konuşmacı olarak davet edilmesine tepki gösterdi.

Osmanağaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in davetlisi Zizek adlı kişinin, "etnik ayrımcılığı sosyalizm kılıfında pazarladığını, Kobani Üniversitesinde ders verdiğini, PKK'nın terör örgütü olmadığını savunan birisi" olduğunu öne sürdü.

Zizek'in Türkiye düşmanı olduğunu ileri süren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Açık çağrımdır. Atatürk'ün İzmir'ini Türk ve Türkiye düşmanı Slavoj Zizek gibi bir kişinin sözleriyle kirletmenin hiçbir izahı yoktur. Eğer bu etkinlik gerçekleşirse Tunç Soyer bunun hesabını kıymetli İzmirlilere veremeyecektir. Tunç Soyer'in tertip ettiği faaliyette konuşmacı olarak davet edilen bu şahsın programı iptal edilmeli, karanlık ilişkilerinin ürünü kirli fikirlerinin İzmir'imizi kirletmesine müsaade edilmemelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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