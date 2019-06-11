MHP'li Semih Yalçın Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır"

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde il çapındaki çalışmalarını Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti ile uyum içerisinde götürdüklerini söyleyen Yalçın, "MHP, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi dolayısıyla il çapındaki siyasi faaliyetlerini Cumhur İttifakının kararlı, tavizsiz ve sarsılmaz bir ortağı olarak, büyük bir sorumluluk bilinci içinde ve ciddiyetle sürdürmektedir. MHP'nin seçim çalışmaları, Cumhur İttifakının diğer ortağı AK Partinin seçim programıyla uyum içerisinde devam etmektedir. İstanbul'da seçimin merkezinde konuşlanan MHP; değerli İstanbul halkıyla sahada iç içe, çarşıda pazarda yan yanadır" ifadelerini kullandı.

"Hemşeri Harekatı'yla bütün illerin siyasi dinamizmi ve sinerjisi İstanbul'da toplanmıştır"

Yenilenen İstanbul seçimlerinde özel bir strateji kullandıklarını anlatan Yalçın, "Partimizce 23 Haziran için özel bir seçim stratejisi hayata geçirilmiş ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda dört genel başkan yardımcısının koordinatörlüğünde seçim koordinasyon bölgelerine ayrılmıştır. 'Hemşeri Harekatı'yla bütün illerin siyasi dinamizmi ve sinerjisi İstanbul'da toplanmıştır. Yüreklerin ortak vurması, birlik ve dayanışma ruhunun taşınması için taşrayla İstanbul arasında yeni bir gönül köprüsü kurulmuştur. Bu sayede İstanbul'un nabzının da Sivas'ta, Trabzon'da, hatta yurdun dört yanında atması sağlanmıştır. Böylelikle, 23 Haziran seçimi salt İstanbul'un değil, bütün Türkiye'nin seçimi haline gelmiş ve kamuoyunda bir farkındalık hasıl olmuştur. Şüphe yok ki 23 Haziran günü, 82 milyonun nabzı İstanbul'da atacaktır. 81 ilin evlatları, İstanbul'da enerji ve hedeflerini birleştirecektir" ifadelerini kaydetti.

"O gün yürekler toplu vuracak; İstanbul Anadolu, Anadolu İstanbul olacaktır! Türkiye İstanbul olacaktır, İstanbul Türkiye! 81 ilin her biri, bir Türkiye demektir" diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"81 ilden gelip İstanbul'a yerleşen kalabalıkların kimi adetleri ve renkleri farklı, yerel kültürleri özgün olsa da özleri, ruhları birdir. Meşrepleri, mezhepleri ayrı olsa da dilleri, dinleri birdir. Gayeleri ortak, hedefleri tektir. Kıvançları bir, tasaları ortak, özlemleri, bayramları aynıdır. İstanbul, yerel zenginliklerimizi Anadolu'nun birlik ruhundan aldığı ilhamla aynı potada eritmiş, aynı atmosferde buluşturmuştur. Birlik ve beraberlik azmiyle, varlık iradesiyle, toplumsal sevgi ve barışla yoğrulan bin yıllık kardeşlik hukukunu yüreğinde taşıyarak göçüp gelen Anadolu insanı İstanbul'u Türkiye'nin özeti haline getirmiştir. Anadolu'nun kadim gelenekleriyle birlikte, beraber yaşama iradesini de özünde yaşatan İstanbul halkı, kendi geleceğini netameli rüzgarlara teslim etmeyecektir. Yüzyıllardır gözü gibi koruduğu, üzerine titrediği milli değerleri korumak için titiz davranacaktır. Bu değerleri siyasette en iyi temsil eden Cumhur İttifakına teveccühünü esirgemeyecektir. Cumhur İttifakı, 23 Haziran'da başarılı olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yönetimi, kendi halkının iradesiyle ehil ellere teslim edilecektir. Belediye başkan adaylarının özellikle İstanbul'a göç verme konusunda zirvede bulunan illeri ziyaret etmesi, bütün Anadolu'da gündemi İstanbul'un oluşturması, MHP'nin stratejisinin yerinde olduğunu ortaya koyan sevindirici emarelerdir."

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır"

İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanması için çaba gösterdiklerini ve mitili İstanbul'a serdiklerini aktaran Yalçın, "Siyasetin sadece İstanbul'da değil, ülke çapında arz ettiği manzara, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin partimiz için ne kadar isabetli bir seçim stratejisi belirlediğinin ispatıdır. İstanbul'a konuşlanan Divan ve kurul üyeleriyle milletvekillerimiz başta olmak üzere MHP teşkilatlarında görevli herkes, bu strateji doğrultusunda çaba göstermekte, seçimlerin Cumhur İttifakı lehine sonuçlanması için bütün varlığıyla çalışmaktadır. Nitekim MHP teşkilatları tam manasıyla mitili İstanbul'a atmış, adeta karargah kurmuştur. İstanbul'a mitili atmak demek, İstanbul'un gündemine mitili atmak demektir. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, partimizin seçim çalışmaları dolayısıyla 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da bir dizi ziyaret ve görüşmede bulunacaktır. İstanbul programı çerçevesinde Genel Başkanımız, şehirdeki hemşehri derneklerinin başkan ve yöneticileri, işçi ve işveren kuruluşları, kadın dernekleri, iş dünyasının önde gelen isimleri ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelecektir" ifadelerini aktardı. - ANKARA

Kaynak: İHA