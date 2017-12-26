MHP'li Ruhsar Demirel'in Acı Günü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in annesi Şekure Torunoğlu, yaşamını yitirdi.



MHP Eskişehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Yardımcısı Demirel'in hayatını kaybeden annesi Şekure Torunoğlu için yarın öğle vakti Eskişehir Reşadiye Camii'nde tören düzenlenecek. Torunoğlu, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - Eskişehir