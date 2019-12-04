MHP'li Pehlivan'dan '5 Aralık Dünya Mühendisler Günü' mesajı

04.12.2019 12:16 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:21

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



MHP'li Pehlivan mesajında şu ifadelere yer verdi;



"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına Ülkemizi lider ülke yapacak gelişmiş dünya ülkeleri ile her alanda rekabet edebilecek Türkiye için her alandaki projelerin en güçlü mimarı mühendislerimizdir. Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Büyük Atatürk'ümüzün 'Türk Mühendislerinin alnında Türk istikbalini aydınlatan ışık parıldar' sözünün takipçisi mühendislerimizin 5 Aralık Dünya Mühendisler gününü kutluyorum." - AYDIN

Kaynak: İHA