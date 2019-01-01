MHP'li Pehlivan; "Cumhur İttifakı Milli Kenetlenmedir"

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türk milleti birlik ve beraberliğini cumhur ittifakı ile perçinlemiştir" dedi.

Yeni yıla girilirken geçmiş gün ve ayların etraflıca muhasebesini yapmak ve geleceğe dönük umutları yeni baştan güncellenmek gerektiğini belirten Burak Pehlivan, yayımladığı yeni yıl mesajında; "Türk milletinin mazisinde göstermiş olduğu asil mücadelesini 15 Temmuz hain darbe girişiminde bir kez daha göstermiştir. Türk milleti birlik ve beraberliğini cumhur ittifakı ile perçinlemiştir. Yeni yılda ve daha nice yıllarda büyük Türk milletimizin gücüne inanarak, ümidimizi canlı tutarak, karamsarlığa kapılmadan, yorulmadan, kardeşlik hukukuna sadık kalarak medeniyetimizi hak ettiği mevkilere çıkaracağımızdan kimse kuşku duymamalıdır. Yeni ümitler ve yeni beklentilerle girilen yeni yılda öncelikle temennim ülkemiz ve tüm dünyada huzurun, sevginin ve hoşgörünün egemen olmasıdır. Yeni yıla yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır. Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmeler Türkiye'nin önünü kesemeyecek, milli kenetlenme olan cumhur ittifakına zarar veremeyecektir. Türk milleti özgüven ve cesaretle varlığına ve tarihsel mirasına sahip çıkacak, tüm saldırıları Allah'ın izniyle püskürtecek, ihaneti de cezasız bırakmayacaktır. Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve tedavisi süren kardeşlerimize şifa dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerlerine olsun diyorum. Hemşerilerimin ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor; huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için güçlü milli şuurun rehberliğinde kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA