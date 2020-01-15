MHP'li Özyürek'ten "Kangal Termik Santrali faaliyete geçsin" talebi

15.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:38

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan termik santralin geçici faaliyet belgesiyle üretime devam etmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Özyürek, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, yapılan yasal düzenlemeyle filtresi olmayan termik santrallerde faaliyetin durduğunu anımsattı.

Ancak termik santrallerde çalışan kişileri unutmanın, yok saymanın da doğru olmayacağını belirten Özyürek, "Biz bu kardeşlerimizi unutursak, geçim derdiyle kendilerini ve ailelerini yalnız bırakırsak, bunun vicdani sorumluluğu altında eziliriz." dedi.

Çevre Kanunu kapsamında mühür vurulan bir santralin de Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunduğunu anımsatan Özyürek, bu santralin büyük yerleşim yerinden uzak olması sebebiyle yöre halkının sağlığını olumsuz etkileme oranının düşük olduğunu kaydetti.

Santralde 1250 kişinin istihdam edildiğini, bu kişilerin işten çıkarılmakla yüz yüze kaldığını dile getiren Özyürek, "Santralin, mevzuata aykırı olmayacak şekilde, yerli kömürden elektrik üreten santrallerin mevzuatta belirtilmiş olan hava emisyon sınır değerlerini aşmadan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kontrolü altında baca filtre yatırımı tamamlanana kadar, gereken para ceza işlemi de uygulanarak geçici faaliyet belgesiyle üretimine devam edebilmesi sağlanmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA