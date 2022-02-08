MHP'li Öztürk'ten sosyal medyaya yönelik 2 ayrı kanun teklifi

KIRIKKALE (AA) - MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, her ilde sosyal medya şikayetleri inceleme komisyonu kurulmasını, sosyal medya yoluyla işlenen suçların kapsamı ve cezalarının artırılmasını ve sosyal medya şirketlerine finansal işlemlerinde sorumluluk yüklenmesini öngören iki kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Öztürk'ün 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde, sosyal medya ve dijitalleşmenin güncel hayattaki yerinin ger geçen gün arttığı belirtildi.

Son dönemde sahte ya da anonim hesaplar tarafından Türkiye'yi hedef alan dezenformasyon faaliyetlerinin ciddi boyutlara ulaştığı, Türk milletinin milli birliğini tehdit eder niteliğe büründüğü ifade edilen gerekçede, her ilde ve nüfusu 1 milyonu geçen illerde, her bir milyon nüfus için ayrı bir sosyal medya şikayetleri inceleme komisyonu kurulmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Gerekçede teklifin, söz konusu komisyonlara şikayetlerin, Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından usul ve esasları belirlenecek bir otomasyon sistemi üzerinden yapılmasını düzenlediğine yer verildi.

Teklifle 5651 sayılı kanunda öngörülen para cezalarının artırıldığı anlatılan gerekçede cinsel taciz, tehdit, şantaj, nefret ve ayrımcılık, kamu barışına karşı suçlar ile ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçların da sosyal medya yoluyla işlenen suçlar kapsamına alındığı ifade edildi.

Gerekçede, sosyal medya platformlarında sahte hesap açanların müstehcen veya tehditkar içerikte mesaj göndermesi veya buna aracılık etmesi halinde cezalandırılmasının düzenlendiği de kaydedildi.

"İçerikler ciddi ekonomik hacme ulaştı"

Öztürk'ün, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin gerekçesinde de sosyal medya şirketlerinin ve elektronik ortamda üretilen içeriğin ciddi bir ekonomik hacme ulaştığına işaret edildi.

Paranın yeni teknolojilerle daha hızlı el değiştirmesi nedeniyle suç yoluyla elde edilen gelirlerin farklı yöntemlerle aklanabildiği belirtilen gerekçede, sosyal medya şirketlerinin gelir aktarımının şeffaflığa kavuşturulması gerektiği vurgulandı.

Gerekçede teklifle, sosyal medya şirketleri ve bu şirketlere aracılık eden kuruluşların finansal işlemler bakımından yükümlü hale getirildiği, işlemlerin takip edilebilmesini teminen bir temerküz banka nezdinde hesap açarak, tüm iş ve işlemlerin bu hesap üzerinden yapılmasının öngörüldüğü belirtildi.