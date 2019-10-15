MHP'li Öztuğ: "Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz"

15.10.2019 11:21

MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ ve beraberindekiler, Adana Askerlik Daire Başkanı Personel Albay Faruk Erdem'e Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak istediklerini belirten dilekçe sundular.



Başkan Öztuğ, Çukurova Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Alyaprak ve ilçe divanı üyeleri; Adana Askerlik Daire Başkanı Personel Albay Faruk Erdem'i ziyaret etti. Öztuğ ve beraberindeki heyet Albay Erdem'e Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı armağan ederek, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini dile getirdiler. Ziyaret sırasında MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, Albay Erdem'e bir dilekçe sunarak, askere alınıp harekata katılma taleplerini iletti.



Adana Askerlik Dairesi Başkanı Personel Albay Erdem de ziyaretten memnuniyet duyduğunu, her Türk ferdinin vatan-millet ve bayrak sevdasının tartışılmaz olduğunu belirterek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün görev anlayışı ve fedakarlığıyla bilindiğini, kimsenin tek bir karış toprağında gözümüzün olmadığını, terör koridorunun parçalanıp, güvenli bölge oluşturulduktan sonra o bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceklerini dile getirdi.



MHP Çukurova İlçe Başkanı Hasan Öztuğ, sunduğu dilekçede şu ifadelere yer verdi:



"Bizler aşağıda açık adres ve kimlik bilgileri yazılı vatan evlatları; sadece vatandaşlık bağı değil gönül bağı ile devletine bağlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Devletimizin bekası, halkımızın selameti, vatanımızın dirlik ve düzeni, milletimizin istikbal ve istiklali şiarımızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun görev yapan askerlerimiz gururumuzdur. Akif'in, 'Tek dişi kalmış canavar' olarak nitelendirdiği, kendine medeniyet diyen, gittiği yere zulüm ve kan götüren ülkelerin medeniyetsizliklerine inat; gittiği her yere medeniyet ve barış götüren askere sahip yüce Türk milletinin mensubu olarak bizler de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bir neferi olarak; Barış Pınarı Harekatımızda yer almak istiyoruz." - ADANA

Kaynak: İHA