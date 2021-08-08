MHP'li Özdemir: Manavgat yangınında mağdurlara 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'li Özdemir: Manavgat yangınında mağdurlara 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş dağıtılacak

MHP'li Özdemir: Manavgat yangınında mağdurlara 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş dağıtılacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, orman yangınlarında hayvanları ölen köylüler için başlattıkları kampanya kapsamında yarın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihtiyaç sahiplerine 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, orman yangınlarında hayvanları ölen köylüler için başlattıkları kampanya kapsamında yarın Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihtiyaç sahiplerine 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacağını açıkladı.

MHP'li Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Genel Başkanları Devlet Bahçeli'nin talimatıyla orman yangınlarında hayvanları ölen köylüler için kampanya başlattıklarını anımsattı. 2 Ağustos'ta başlayan kampanya kapsamında yarın ilk etabın gerçekleştirileceğini belirten Özdemir, "Yarın saat 09.00'da Antalya Manavgat Çeltikçi İlköğretim Okulu bahçesinde ihtiyaç sahiplerine 300 adet küçükbaş, 30 adet büyükbaş hayvan dağıtımı yapılacaktır. Program, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP MYK Üyesi ve Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve MHP Antalya İl Başkanı Hilmi Durgun'un katılımları ile düzenlenecektir" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangının acı bilançosu: 60 bin hektar kül oldu, en az 1 milyar TL'lik maddi kayıp
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez 'şükür' için semaya kalktı
Manavgat yangın alanında yağmur mutluluğu! Eller bu kez "şükür" için semaya kalktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Deniz Akkaya Yılmaz Erdoğan Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Merve Çoban Hakan Reçber Abdullah Avcı Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP'li Özdemir: Manavgat yangınında mağdurlara 300 küçükbaş ve 30 büyükbaş dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:30:15. #1.15#

title