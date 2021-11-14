MHP'li Özdemir, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında konuştu Açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Cumhur İttifakı karşıtlığını, Türkiye karşıtlığına çeviren ve Türkiye'nin ne yazık ki mahfından medet uman zillet çevrelerinin olduğunu da hepimiz biliyoruz." dedi.

Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin içinde bulunduğu hassas dönemde, zorlayıcı bazı iç ve dış meselelerle muhatap olmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkeye dışarıdan gelen tehdit ve tehlikelerin yanında aynı dönemde içerideki bazı kesimlerin de bu tehdit ve tehlikeleri besleyecek tarzda siyasi söylem ve eylemlerinin de herkesçe bilindiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'da gerçekleştirilen FETÖ merkezli askeri kalkışmadan hemen sonra milletimizin irade, istek ve talepleriyle 7 Ağustos'ta milletimizin sesine kulak veren MHP, hem Cumhur İttifakı'nın kuruluşu noktasında milletimizin bu çağrısına cevap vermiş, aynı zamanda da Türkiye'de artık siyasi belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve Türkiye'de siyasi senaryolar güden, karanlık çevrelerin eylemlerine de 'dur' demek üzere yönetimdeki istikrarı tesis etmek, temsildeki adaleti sağlamak maksadıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önünü açmıştır."

Özdemir, bu gelişmelerin Türkiye'nin Cumhuriyetin 3'üncü dönemine girmesini sağladığını aktararak, kuruluş dönemi dikkate alındığında birinci evrede Türk milliyetçilerinin büyük ve tarihi bir sorumluluğu üstlendiği gibi Cumhuriyetin üçüncü döneminde de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin izinde Türk milliyetçilerinin, tarihi bir sorumluluğu daha üstlendiğini vurguladı.

MHP'nin kadroları olarak bu sorumluluğun gereğini layıkıyla yerine getirebilmek maksadıyla bu gayreti hep birlikte omuz omuza sürdürdüklerine dikkati çeken Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna karşılık Cumhur İttifakı karşıtlığını, Türkiye karşıtlığına çeviren ve Türkiye'nin ne yazık ki mahfından medet uman zillet çevrelerinin olduğunu da hepimiz biliyoruz. Türk milletine karşı hiçbir konuda şeffaf davranmayan, Türk milletine hasım, ne kadar çevre, oluşum ve kesim varsa hepsiyle yakın bir iş birliği ve ilişki ağı içerisinde olan ve Türkiye üzerinde senaryo kuran çevrelerle paydaşlık yaptığını aradan geçen her gün biraz daha gösteren zillet gerçeği de hepimizin karşısında duruyor."