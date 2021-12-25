MHP'li Özbek'ten örnek davranış - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'li Özbek'ten örnek davranış

MHP'li Özbek'ten örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına MHP İl Başkanı Fatih Özbek sahip çıktı. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Başkan Özbek, bir arkadaşından temin ettiği mamaları Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki sokak hayvanlarına kendi elleriyle yedirdi.

Herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiği söyleyen Başkan Özbek, "Sokak hayvanlarına da yaşama hakkını tanımamız gerekiyor. Allah rızası için onlara da yiyecek verelim. Bu dünyada birlikte yaşıyoruz, onlara da yaşama hakkı tanıyalım" dedi. - HAKKARİ

MHP'li Özbek'ten örnek davranış

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title