MHP'li Özbek'ten örnek davranış

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi.

Hakkari'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına MHP İl Başkanı Fatih Özbek sahip çıktı. Hayvanlara olan sevgisiyle bilinen Başkan Özbek, bir arkadaşından temin ettiği mamaları Hakkari-Çukurca karayolu üzerindeki sokak hayvanlarına kendi elleriyle yedirdi.

Herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiği söyleyen Başkan Özbek, "Sokak hayvanlarına da yaşama hakkını tanımamız gerekiyor. Allah rızası için onlara da yiyecek verelim. Bu dünyada birlikte yaşıyoruz, onlara da yaşama hakkı tanıyalım" dedi. - HAKKARİ

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