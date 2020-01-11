MHP'li Osmanağaoğlu, kamyoncuların sorununu meclise taşıyacak

11.01.2020 11:45 | Son Güncelleme: 11.01.2020 11:51

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Kamyon Garajını ziyaret edip kamyoncu esnafının sorunlarını dinledi. Osmanağaoğlu, kendisine bildirilen konuları meclis gündemine getireceğini söyledi.



MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Kamyon Garajını ziyaret etti. Kamyoncu esnafının sorunlarını dinleyen Osmanağaoğlu, notlar aldı. Kamyoncularla sohbet eden Tamer Osmanağaoğlu, "Esnaf arkadaşlarımızla beraber dert dinlemeye söz vermiştim, ondan dolayı geldim. Bazı konulardan dolayı bana iletmek istediğiniz ne varsa dinlemeye hazırım. Bu konuları mecliste de gündeme getireceğiz. Bunların takipçisi olacağız. İçiniz rahat olsun. Önümüzdeki hafta başkanıma da yazılı olarak bilgi de vereceğim. Hem İçişleri Bakanımızla hem Sanayi Bakanımızla hem de Çevre Bakanımızla konuyu görüşüp ilk önce bu alt yapının hazırlanmasının bitirildikten sonra kanunun daha insani şartlarda, daha esnaf arkadaşlarımızın uyum sağlayacağı bir hale getirilerek uygulanmaya başlanmasını talep edip takipçisi olacağız. Biz her zaman beraberiz. Biz esnafımızın rahat olması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızı da bu konulardan haberdar etmeye çalışıyoruz. Haberdar oldukça bu kanun bu şekilde uygulamaya geçmeyecektir. Sizin sesiniz olmaya devam edeceğiz" İfadelerini kullandı.



K belgelerinin sınırlandırılması hakkında önümüzdeki hafta bir teklif vereceğini belirten Osmanağaoğlu,şöyle devam etti:



"K belgelerinin sınırlandırılması ile ilgili bir teklif vereceğim. K belgesi bizim buradaki insanımızı korumak için bir sınırlama getirilmesi lazım. Bununla ilgili bizim ne yapmamız gerekiyorsa sizin yol göstericiliğiniz ile beraber meseleyi gündeme taşıyacağız."



Osmanoağaoğlu, tonaj ve kilometre fiyatlarının belirlenmesi gerektiğini de belirtti. Osmanağaoğlu ayrıca, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odasını da ziyaret etti. Ziyarete; MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, Menemen Şoförler Odası Başkanı Hilmi Kurt, İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odası Başkanı Ali Topal, Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Kızıltaş, Aliağa S.S. 32 No'lu Kasalı Kamyoncular Tankerciler Motorlu Taşıyıcılar Koperatifi Başkanı Savaş Uzun ve kamyoncular katılım gösterdi. - İZMİR

Kaynak: İHA