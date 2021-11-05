MHP'li milletvekilleri Sivas'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

SİVAS (AA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve bazı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı kapsamında, Sivas'ta Cumhur İttifakı'nın projelerini anlattı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin taleplerini dinledi.

Kentteki bir lokantada düzenlenen toplantıda konuşan Özyürek, Türkiye'nin etnik kutuplaşmasına ve kardeş kavgalarına sürüklenmesini amaçlayan hainler karşısında Türk milletinin bir bütün olarak ayağa kalkacağını vurguladı.

Milli meselelerde nerede durduklarının belli olduğunu, bunun milli vicdanlarda da tescil edildiğini belirten Özyürek, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının sonu gelmeyen kimlik arayışları ve bölücüleri meşru gören gafletleri, terör örgütünün ümit ve cesaret kaynağının kimler olduğunu belgeleyen somut veriler olarak karşımızdadır. Tezkere oylaması bu husustaki en çarpıcı delildir. Türklük, tarih içerisinde çok ağır bedeller ödenerek kazanılmış milli kimliktir." dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da Türkiye'nin yıllardır terörle mücadeleye devam ettiğini aktararak, "Terörden kurtulduğumuz zaman Türkiye'nin önü açıktır. Böyle olunca Türkiye dünyanın ilk 10 ülkesi arasına girer. Biz bu illet ile boğuşuyoruz." diye konuştu.

Atay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı çıkıyor bir açıklama yapıyor, 'Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala neden içerde.' Ben size Demirtaş neden içeride hatırlatayım. Selahattin Demirtaş denilen şahsın PKK'lı olduğunu bilmeyen Allah'ın kulu yoktur. Selahattin Demirtaş teröristtir, terör örgütü yaltakçısıdır, PKK'nın da bir üyesidir. Buna rağmen ana muhalefet partisi lideri bu şahsın neden içeride olduğunu soruyor. Bu şahsın olabileceği tek yer cezaevidir. Çünkü bu adam vatan, millet ve devlet düşmanıdır. Osman Kavala kimdir? Amerikan CIA ajanıdır. Aynı zamanda FETÖ'cüdür. Osman Kavala'yı bir aktivist olarak gösteriyorlar. Gezi Parkı olaylarında başaramadıklarını 15 Temmuz'da yeniden tedavüle koymak suretiyle yapmaya çalıştılar."

Toplantıya, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyeleri Cemil Yavuz Aksu, İlker İpek ile Sivas Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mustafa Eken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, esnaf ve muhtarlar katıldı.

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