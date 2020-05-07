MHP'li meclis üyesi, yoğun bakımdan bozkurt işaretiyle çıktı
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MHP'li meclis üyesi, yoğun bakımdan bozkurt işaretiyle çıktı

MHP'li meclis üyesi, yoğun bakımdan bozkurt işaretiyle çıktı
07.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:02

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ömer Ay, yoğun bakım savaşından bozkurt işareti yaparak çıktı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ömer Ay, yoğun bakım savaşından bozkurt işareti yaparak çıktı.

MHP Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ömer Ay, geçen 25 Mart günü yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvuruldu. Yeni tip korona virüs teşhisi ile test yapılan Ay'ın test sonucu pozitif çıktı.

Testin pozitifle sonuçlanmasının ardından tedavisine başlanan Ay'ın sağlık durumu bir süre ciddiyetini korudu. Plazma tedavisi için bir süre donör aranan Ay için Samsun'da donör bulundu. Ömer Ay, tedavisinin ardından yoğun bakım servisinden çıkartıldı.

Bozkurt işareti yapan Ay, alkışlar eşliğinde normal odaya alındı. Ay'ın tedavisinin sona ermesinin ardından taburcu edilmesi bekleniyor. MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse sosyal medya hesabında o anları paylaşarak "Zonguldak Belediye Meclis üyemiz kardeşimiz Ömer Ay çok şükür yoğun bakımdan çıkmış kendisini alkışlayan sağlık çalışanlarını bozkurt işareti yaparak selamlamıştır. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin İnşallah" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Manşet

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