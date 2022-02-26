MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2)
Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: TEYZEMİN TORUNU KAZADA HAYATINI KAYBETTİTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan'ın kazada yaşamını yitirmesine ilişkin "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi...
TEKİRDAĞ (DHA) - MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: TEYZEMİN TORUNU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan'ın kazada yaşamını yitirmesine ilişkin "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailemize, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel