MHP'li meclis üyesi kazada öldü (2)

TEKİRDAĞ (DHA) - MECLİS BAŞKANI ŞENTOP: TEYZEMİN TORUNU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi MHP'li meclis üyesi Ayhan Kaplan'ın kazada yaşamını yitirmesine ilişkin "Teyzemin torunu, MHP Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ayhan Kaplan'ın trafik kazasında vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailemize, dostlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

ANKARA,