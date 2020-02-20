MHP'li Kılavuz: "Uyuşturucu en az terör kadar tehlikeli"

20.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:00

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, uyuşturucunun en az terör kadar tehlikeli olduğunu belirterek, uyuşturucu ile mücadele etmenin sadece bireysel ve toplumsal açıdan değil ülke güvenliği açısından da son derece önemli olduğunu söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uyuşturucu ve madde bağımlılığının gittikçe yaygınlaştığını ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadelenin en önemli boyutunun "uyuşturucuya hiç başlamamak" olduğunu dile getiren Kılavuz, "Tedbirleri uyuşturucuya başlanmadan almak durumundayız. Her şeyden önce gençlerimizin bu melanete hiç başlamamasını temin etmeli; ailelerimiz, okullarımız ve toplum olarak milli bünyemizi bu zararlı maddelerden uzak kılmak için bilinçli olmalıyız." diye konuştu.

Anne ve babaları ayrı olan yahut ailelerinden tamamen kopmuş olan çocukların takibinin bizzat devlet tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen Kılavuz, "Aile, okul, sivil toplum kuruluşları ve devlet dayanışması ile oluşacak bilinç bu konudaki en önemli etken olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Türk gençliğini doğru istikamete sevk edebilmenin,

gençlere daha iyi bir gelecek sağlamanın, aile kurumunu korumanın, toplum sağlığını muhafaza etmenin,

toplumsal ve kültürel yozlaşmanın önüne geçmenin herkesin en temel görevlerden biri olduğunu dile getiren Kılavuz, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu meselesinde dikkat edilmesi gereken bir başka husus da terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak elde etmesidir. Bugün PKK terör örgütü başta olmak üzere

terör örgütlerinin

en temel finans kaynağı uyuşturucu ticaretidir. Terör örgütleri ve uyuşturucu baronlarının

milyonlarca dolarlık kirli çarkları kırılmalı, bu konuda asla zafiyet gösterilmemelidir.

Unutulmamalıdır ki uyuşturucu en az terör kadar tehlikelidir. Bu anlamda uyuşturucu ile mücadele etmek sadece bireysel ve toplumsal açıdan değil ülke güvenliği açısından da son derece önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele bu noktada bir milli güvenlik meselesidir.

Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Eylem Planı

kararlılıkla ortaya konularak Türk gençliğinin daha fazla zehirlenmesine,

ana kuzularının sokaklarda acı çekerek kıvranmasına, göz göre göre eriyip gitmesine izin verilmemeli ve

yarınlarımız için topyekün seferber olmalıyız."

Kaynak: AA