MHP'li Kılavuz: "Mersin Büyükşehir Belediyesi terör örgütlerinin yuvası haline getirildi"

MERSİN (AA) - MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinin, terör örgütlerinin yuvası haline getirildiğini söyledi.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in, belediye kadrolarını HDP/PKK'lılara peşkeş çektiğini" iddia etti.

CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel'in, kendisinden iddiasını ispatlamasını istediğini aktaran Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalıştığını belirttiği bazı isimlerin, sosyal medya paylaşımlarını içeren görselleri basın mensuplarına gösterdi. Kılavuz, "Bunlar ihanetin belgeleri. Belediye kadrolarına doldurulan bu teröristler, Mersin Büyükşehir Belediyesinin nasıl terör örgütlerinin yuvası haline getirildiğinin vesikaları." diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı'nın, Akdeniz Belediyesinde çalıştığı dönemde terör örgütüne para aktardığı, ilişki ve irtibat içinde olduğu için işlem gördüğünü anlatan Kılavuz, "MESKİ'de su arıza biriminde çalışan R.T. silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan ve yine MESKİ'de çalışan İ.G. terör örgütü propagandası yapmaktan işlem görmüştür." dedi.

Kılavuz, Mersin Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi AŞ personelinden bazı isimlerin de haklarında terör örgütü üyesi olmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından işlem yapıldığını söyledi.

Bu isimlerin sosyal medya paylaşımlarının, terör örgütü üyeliklerinin en açık tescili olduğunu ifade eden Kılavuz, "Mersin Büyükşehir Belediyesi terör örgütlerinin yuvası haline getirildi. Belediyede daha bilmediğimiz kaç terörist çalışıyor? Terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişileri belediye kadrolarına dolduran CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı istifa edecek mi?" değerlendirmesini yaptı.