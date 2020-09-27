MHP'li Kılavuz: "HDP'lilere yönelik operasyonları destekliyoruz"

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 6-8 Ekim 2014'te Türk vatanını bölmek, Türk milletini parçalamak adına birtakım eylemler yapıldığını hatırlatarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonları sonuna...

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, 6-8 Ekim 2014'te Türk vatanını bölmek, Türk milletini parçalamak adına birtakım eylemler yapıldığını hatırlatarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kobani olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonları sonuna kadar desteklediklerini söyledi.

Bir süredir seçim bölgesi Mersin'de çalışmalar yürütülen Kılavuz, İhlas Haber Ajansı (İHA) Mersin Bürosunu ziyaret etti. Ziyarette, kentteki temasları ve ülkede yaşanan son siyasi gelişmeleri değerlendiren Kılavuz, 6-8 Ekim 2014'te Türk vatanını bölmek, Türk milletini parçalamak adına birtakım eylemler oluştuğunu hatırlattı. Sırtını terör örgütüne dayayan, Kandil'den emir alan, İmralı'ya muhabbet duyan ve Türk düşmanlığına soyunan vatan ve millet düşmanlarının, olayların yıl dönümünde gözaltına alınmaya başlandığını kaydeden Kılavuz, "Bu operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Türk topraklarında tek bir terörist kalmayıncaya dek bu mücadele sürdürülmelidir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturarak Türkiye'nin varlığına ve birliğine tehdit oluşturan, egemenlik haklarını kısıtlamayı amaçlayan, askerlerimizi şehit eden bu oluşumlara karşı kararlılıkla mücadele edilmelidir. Bu noktada güvenlik güçlerimizin operasyonları mutluluk vericidir. Terörün üzerine kararlılıkla yürünmektedir. Türkiye'yi kuşatmayı amaçlayanlara, içten yıkmayı düşleyenlere, vatanımızı karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere göz açtırılmamaktadır. Bu vatan tarihte Türk'tü hala Türk'tür ve ebediyete kadar Türk kalacaktır. Cenab-ı Allah askerimizin, polisimizin, jandarmamızın yar ve yardımcısı olsun" dedi.

'2023 lider ülke Türkiye' hedefine ulaşmak adına Cumhur İttifakı bünyesinde çalışmaların sürdüğünü söyleyen Kılavuz, "Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirecek olan iradenin adı Cumhur İttifakı'dır. Bu ittifak Mavi Vatan'da, Kıbrıs'ta, Ege adalarında, içte ve dışta Türkiye'nin egemenlik haklarını korumak, terörle mücadelede, savunma sanayiinde, enerji bağımlılığını azaltmak hususlarında ciddi adımlar ve atılımlar yapmaktadır. İçinden geçmiş olduğumuz bu zor süreçlerde beka mücadelesi verdiğimiz bu zor zamanlarda Milliyetçi Hareket Partisi olarak vatanımız, milletimiz ve devletimiz adına elimizden gelen tüm gayret ve çabayı gösterip yaşanılan asrı Türk'ün asrı yapma hedefine ulaşacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 2 aydır seçim bölgesi Mersin'de çeşitli temaslarda bulunduğunu, il ve ilçe teşkilatlarının yanı sıra oda, borsa, dernek, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, muhtarlar ve vatandaşlarla bira araya geldiğini kaydeden Kılavuz, özellikle korona virüs salgını döneminde ciddi problemler yaşayan esnafın sorunlarını, sıkıntılarını dinlediklerini söyledi. Kılavuz, bu süreçte esnafa faizsiz kredi sağlanması, ödemelerinin ve borçlarının ertelenmesi, ekonomik destek ve teşvik paketleri sunulması, SSK-Bağkur prim gün sayısının eşitlenmesi, elektrik, su, doğalgaz gibi ihtiyaçlarda indirim yapılması, sicil affının getirilmesi, kredi borçlarının yapılandırılması gibi konularda çalışmalar yapılarak ekonomik ve toplumsal yaşamın bel kemiği olan esnafın rahat bir nefes almasını sağlamayı çok önemli gördüklerini vurguladı.

"Mersin, Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinden biri"

Aynı şekilde Mersin ziyaretleri kapsamında üreticilerle bir araya gelerek onların sorunlarını, sıkıntılarını, istek ve taleplerini bizzat yerinde dinlediklerini belirten Kılavuz, "Mersin, Türkiye'nin en önemli tarım kentlerinin başında gelmektedir. Muz, limon, çilek, kayısı, zeytin, üzüm, narenciye gibi meyvelerde, tahıl ve sebze gibi birçok tarımsal ürünün üretiminde ilk sırada yer almaktadır. Bu potansiyelinin daha yukarılara çekilmesi için çalışmalar yapmak, üreticimize rahat bir nefes aldırmak, tarımsal etkinliğin bölge ve ülke ekonomisi üzerindeki etkisi ve katkısını artırmak adına tarım politikaları oluşturmayı çok önemsiyoruz. Bu noktada girdi maliyetlerinin düşürülmesi, fiyat değişikliklerinin önlenmesi, depolama ve işlemeden kaynaklı sorunların giderilmesi, ihracatta yaşanan sorunların çözülmesi, afetlerden kaynaklanan zararın karşılanması, üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkı ve kar marjının azaltılması, tarımsal üretimde ekonomik destek ve teşvik paketlerinin sürekli hale getirilmesi gibi sorunların giderilmesi ve atıl durumdaki hazine arazilerinin tarıma açılması için çalışmalar yapılmasını hayati olarak görmekteyiz. Mersin tarımda marka bir kent olacaksa, üreticimizin sesine daha çok kulak vermeliyiz. Bu söylediklerimizin uygulanması ve üreticilerimiz ile Mersin tarımı noktasında TBMM'de kanun teklifi, araştırma ve soru önergesi verdik" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra ulaşımda da Mersin'in bazı problemleri olduğunu dile getiren Kılavuz, bu sorunların giderilmesi sonrasında Mersin'in çok daha güzel bir kent haline geleceğine inandığını söyledi. Şehrin barındırdığı potansiyeli artırmak adına yaşanan ulaşım sorunlarının bir an önce giderilmesi gerektiğine işaret eden Kılavuz, "Bu kapsamda Çeşmeli-Taşucu, Çamlıyayla-Tarsus, Mersin-Antalya, Silifke-Mut-Karaman otoyollarının tamamlanması, Mersin-Adana-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep Hızlı Tren hattının bitirilmesi, Tarsus-Mersin otobanının ücretsiz olması, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın açılması, tarım ürünlerinin taşınmasında ulaşımdan kaynaklı sorunların giderilmesi için TBMM'de önergeler verdik. Dikkat çektiğimiz, dile getirdiğimiz noktalarda tez elden çalışmalara başlanmasını Mersin adına oldukça elzem olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu.

"Mersin, turizmde hak ettiği noktada değil"

Mersin'in, turizmde hak ettiği değeri görmediğini savunan Kılavuz, şöyle devam etti: "Şehrimiz, antik kentleri, tarihi kaleleri, kalıntıları, doğal güzellikleri, inanç merkezleri, sahilleri ve eşsiz koyları ile cenneti andırmaktadır. Yerli ve yabancı turistler için adeta açık hava müzesi olarak tanımlanmaktadır. Anamur'dan Çamlıyayla'ya şehrimizin bu güzellikleri herkesçe bilinmelidir. Cennet-Cehennem'i, doğal kumsalları, antik kentleri, tarihi kaleleri, inanç merkezleri, şelaleleri, mavisi, yeşili, havası, doğası ve müzeleri ile Mersin'in turizm potansiyeli değerlendirilmelidir. Bunca güzelliğe sahip olan bir şehrin turizm değerlerinin istenilen seviyelerde olmaması ise maalesef ki üzücüdür. Bu sebepten ötürü şehrimizin turizmde istenilen seviyelere ulaşması hepimizin ortak sorumluluğu ve şehrimize olan borcumuzdur. Turizmle alakalı bir eylem planı hazırlanmalı ve şehrimiz cazibe merkezi haline getirilmelidir." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı