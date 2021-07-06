MHP'li Kılavuz, gençlerin öğrenci affı beklediklerini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'li Kılavuz, gençlerin öğrenci affı beklediklerini söyledi

MHP'li Kılavuz, gençlerin öğrenci affı beklediklerini söyledi
Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin Meclisten öğrenci affıyla ilgili müjdeli bir haber beklediğini ifade etti.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, gençlerin Meclisten öğrenci affıyla ilgili müjdeli bir haber beklediğini ifade etti.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kalan, pandemi sürecinde doktora yüksek lisans tezlerini tamamlayamayan yüzbinlerce gencin, okullarını bitirip mezun olmak ve ülkeye hizmet etmek istediklerini söyledi.

Eğitimin en temel hak olduğunu belirten Kılavuz, geçlerin bu haktan mahrum kalmamak adına seslerini, sözlerini duyurmaya ve sorunlarını çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Terör örgütleriyle irtibatı veya iltisakı nedeniyle ilişiği kesinler hariç olmak üzere tek gayesi memlekete hizmet etmek olan öğrenciler için af çıkarılmasının yerinde olacağını belirten Kılavuz, "Gençlerimiz Gazi Meclisimizden öğrenci affıyla ilgili müjdeli bir haber beklemektedirler. Bu müjdeyi verelim ve mutluluklarına vesile olalım." dedi.

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun olup öğretmen olmak isteyenlerin, pedagojik formasyon uygulamasının kaldırılması nedeniyle ciddi sorun yaşadığını söyleyen Kılavuz, formasyon uygulamasının yerine getirileceği açıklanan tezsiz yüksek lisans uygulamasının da hayata geçmediğini dile getirdi. Kılavuz, tezsiz yüksek lisans uygulamasının hayata geçirilmesini, hazırlıklar tamamlanmamışsa pedagojik formasyon uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kılavuz, kalıcı hale gelen bedelli askerlik uygulamasından yararlanamayanlar için yasada değişiklik yapılması; ehliyet affı getirilmesi; staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı ve emeklilik hizmetinden sayılması için toplumda beklentiler olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mustafa Varank Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Caner Erkin Mostafa Mohamed Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP'li Kılavuz, gençlerin öğrenci affı beklediklerini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 19:17:08. #1.16#

title