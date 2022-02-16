MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması - Haberler
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MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması

AA, Adem Balta - Politika
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MHP'li Kılavuz'dan Mersin'de yerel gazete bürosuna yumurtalı ve boyalı saldırıya tepki Açıklaması

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi bazı kişilerin seçim bölgesindeki gazetecileri tehdit ettiğini söyledi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi bazı kişilerin seçim bölgesindeki gazetecileri tehdit ettiğini söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Mersin'de yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren yerel bir gazetenin, CHP Mersin Gençlik Kolları Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bir grubun saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Gazete çalışanlarının tehdit edildiğini dile getiren Kılavuz, "CHP Mersin Gençlik Kollarına mensup insanlar 'bugün 300 kişiyle geldik, gerekirse 3 bin kişiyle geliriz, aklınızı başınıza alın' diyerek gazete önünde tehditlerde bulunuyor. Sizin basın özgürlüğünden anladığınız bu mu? Bu mu insan hakları?" diye konuştu.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'den bu konuda bir açıklama beklediğini dile getiren Kılavuz, "Hiçbir basın çalışanımız yalnız değildir. Mersin'deki basın mensuplarının yanındayız. Bunların yüce Türk mahkemelerinden ceza almasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Adem Balta - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, gençlik, Mersin, Politika, Haberler

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