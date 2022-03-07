MHP'li Kılavuz: "Başıboş sokak köpekleri konusunda acil eylem planı oluşturulmalıdır" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP'li Kılavuz: "Başıboş sokak köpekleri konusunda acil eylem planı oluşturulmalıdır"

AA, İsmail Çimen - Politika
 - Güncelleme:
MHP'li Kılavuz:

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi.

MERSİN (AA) - MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, başıboş sokak köpekleri konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulması gerektiğini söyledi.

Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, başıboş sokak köpekleri tehlikesinin, yaşanan vahim olaylarla yürekleri acıtmaya devam ettiğini belirtti.

Antalya Serik'te dün bir çocuğun başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçmaya çalışırken bir kamyonun altında kaldığını ve geçirdiği operasyon sonrasında yoğun bakıma alındığını anımsatan Kılavuz, "Son zamanlarda artan başıboş sokak köpeği saldırıları, sorunun göz ardı edilemez boyuta ulaştığını ve mutlak surette önleyici ve engelleyici tedbirler alınması gerektiğini gözler önüne sermiştir." dedi.

Kılavuz, sürü halinde dolaşan bu hayvanların park alanlarını ve sokakları mesken tuttuğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Daha fazla insanın canının yanmaması için bir an önce bu konu ile ilgili daha kapsamlı ve sonuç alıcı tedbirler alınması konusunda duyarlı olmak hepimizin asli vazifelerindendir. Başıboş sokak köpekleri tehdidi konusunda çok acil bir eylem planı oluşturulmalıdır. Dünyada yapılan iyi örnekler incelenerek bir an önce çalışmalara başlanmalıdır. Hepimiz hayvansever insanlarız. Hayvanlarımıza herhangi bir şekilde kötü bir muamelenin, saldırının, şiddetin yapılmasına asla izin vermeyiz fakat insanlarımızın, çocuklarımızın paramparça hale gelmesine, korkular içerisinde travmalar yaşamasına da izin vermememiz gerekiyor."

Kılavuz, sokak köpeklerine yönelik sistemli kısırlaştırma programlarının yanında hayvan barınaklarının ve hayvan hastanelerinin çoğaltılmasını, barınaklarda hizmet standartlarının artırılmasını, belediyeler tarafından beslenme noktaları oluşturulmasını, sokaklarda ve parklarda hayvan beslenmemesini önerdi.

AA / İsmail Çimen - Politika

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Mersin, 112, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title