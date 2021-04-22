MHP'li Kılavuz, Atatürk'ün bıraktığı değerleri korumaya yeminli olduklarını söyledi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Atatürk'ün bıraktığı değerleri canları pahasına korumaya yeminli olduklarını ifade etti.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Atatürk'ün bıraktığı değerleri canları pahasına korumaya yeminli olduklarını ifade etti.

Kılavuz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Mersin Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocaklarının okullarda Nutuk'u ücretsiz şekilde dağıtmak için izin istediğini, Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ise bu talebe "izansızca bir açıklamayla" red cevabı verdiğini anımsattı.

Kılavuz, "Ortak değerimiz olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve başucu eserimiz olan Nutuk'a yönelik bu tavrın nezdimizce kabul görmesi imkansızdır. Nitekim devletimizin ve milletimizin değerleriyle çelişen ve çatışan bu kararı alan Çamlıyayla İlçe Milli Eğitim Müdürü geciktirilmeksizin görevden alınmıştır." dedi.

Hal böyleyken, CHP'nin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'den bu konuyla ilgili açıklama beklediğini söylediğini aktaran Kılavuz, "Kendini bilmez, haddini bilmez, edep bilmez, üslup bilmez şarlatan, sen kimsin de milliyetçi ülkücü hareketin saygıdeğer liderine ne yapması gerektiğini söylüyorsun? Sen kimsin MHP milletvekillerine ne söylemesi gerektiğini işaret ediyorsun?" dedi. Kılavuz, şunları kaydetti:

"İhanetle yaşayan, iftiralarla ayakta duran, yaptıklarından zerre rahatsızlık duymayan bu sefil, bu çürümüş, bu kokuşmuş zihniyetin memuru olan Ali Mahir Başarır adlı zavallının Gazi Atatürk üzerinden Milliyetçi-Ülkücü harekete parmak sallaması, yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış mealinden, mizah dergilerinde bulamayacağımız türden, komedi filmlerine taş çıkartacak cinsten kara mizah örneği, akıl tutulması ve haysiyet fukaralığıdır.

Milliyetçi-Ülkücü hareket ne yaptığını ve ne yapması gerektiğini dünyanın dört bir yanından aldığı talimatlara göre hareket edenlerden değil Türk'ün sinesinden, Türk milletinin cevher-i aslisinden, Türk vatanının selameti ve menfaatlerinden yola çıkarak almaktadır. Hele hele CHP yönetimi ve onun meclisteki avaneleri Gazi Atatürk üzerinden bize yol gösterecek, yön tayin edecek son güruh bile değildir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet ülküsü MHP'nin omuzlarında yükselmektedir. Gazi Atatürk'ün milliyetçilik ilkesi, MHP tarafından yaşatılmaktadır. Aziz Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlik ise Ülkü Ocaklarında yetişmektedir. Unutulmamalıdır ki Atatürk'e hasım olan bizim de hasmımızdır. Atatürk'ün bırakmış olduğu değerleri canımız pahasına korumaya yeminliyiz, andımız var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden