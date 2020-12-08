MHP'li Kaşlı, Niğde'de bir maden tesisinden siyanürlü su sızdığını söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MHP'li Kaşlı, Niğde'de bir maden tesisinden siyanürlü su sızdığını söyledi

08.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:37
MHP'li Kaşlı, Niğde'de bir maden tesisinden siyanürlü su sızdığını söyledi

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy köyünde faaliyetini sürdüren maden tesisinden siyanürlü su sızdığını ve çevreye zarar verdiğini belirtti.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Tepeköy köyünde faaliyetini sürdüren maden tesisinden siyanürlü su sızdığını ve çevreye zarar verdiğini belirtti.

Kaşlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, köyde faaliyet gösteren maden tesisindeki siyanürlü havuzdan sızan suların tarlalara yayıldığını belirterek konunun yargıya taşındığını söyledi. Bilirkişi raporlarında siyanürlü havuzun patlayarak köylülere ait tarlalara sızdığının ortaya çıktığını anlatan Kaşlı, yargı süreci devam ederken söz konusu firmanın imar değişikliği ve ÇED raporuyla Tepeköy'e yeni bir tesis kurduğunu ancak yapılan itirazlar sonucu imar planı değişikliğinin hukuka aykırı bir şekilde yapıldığının anlaşıldığını aktardı.

Siyanürlü suların tarlalarda yüzeye çıktığını ve insan sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Kaşlı, "Firma yetkilileri kamu yetkililerini yanıltıyor, çalışanlarını tehdit ediyor ve vatandaşın sağlığını hiçe sayıyor. Köy halkı siyanür havuzundaki kaçağın tamir edilmesini, zararlarının giderilmesini ve yeni tesisin köyden uzak kurulmasını talep ediyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?
Kılıçdaroğlu'ndan CHP grubunu ayağa kaldıran Cumhurbaşkanlığı adaylığı sözleri: Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?
Kılıçdaroğlu: 'Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi'
Kılıçdaroğlu: "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi"
MHP'li Bulut: 'Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor'
MHP'li Bulut: "Acı haberleri artık yüreğimiz kaldırmıyor"

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Öner Erkan Perihan Savaş
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Ankara Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP'li Kaşlı, Niğde'de bir maden tesisinden siyanürlü su sızdığını söyledi - Aksaray
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 14:38:05. #1.14#
title