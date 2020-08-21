MHP'li Kaşıkçı: "İç piyasaya giren Afrin zeytinyağı, yerli üreticiyi mağdur ediyor" MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Afrin'den getirilen zeytinyağının iç piyasaya sokulmasıyla yerli zeytin üreticisinin mağdur olduğunu söyledi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Afrin'den getirilen zeytinyağının iç piyasaya sokulmasıyla yerli zeytin üreticisinin mağdur olduğunu söyledi.

Kaşıkçı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zeytin ve pamuk üretimi ile bu ürünlerin dış ticaret verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Hatay'ın, geçen yıl zeytin üretiminde 6. sırada yer aldığına işaret eden Kaşıkçı, şehrin zeytinyağı üretiminin ise Türkiye'nin yüzde 15'ini karşıladığını vurguladı.

Lütfi Kaşıkçı, 2018'den bu yana Afrin'den Türkiye'ye getirilen zeytinyağının, yerli üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek "Afrin bölgesinden başka bir ülkeye ihraç edilmek şartıyla ülkemize getirilen zeytinyağı, kendi iç piyasamızdaki zeytinyağı fiyatlarını olumsuz etkilemiş ve fiyatların düşmesine sebep olmuştur. Bu da binlerce zeytin üreticimizin mağdur olmasına yol açmıştır." diye konuştu.

Afrin'den getirilen zeytinyağının laboratuvar testlerinin yapılması gerektiğini ifade eden Kaşıkçı, söz konusu ithal ürünün, iç piyasaya girişinin engellenmesini, Hazine ve Maliye Bakanlığının Afrin'den zeytinyağı getiren firmaları denetim altına almasını istedi. Kaşıkçı, söz konusu ürünün, yerli üreticinin satışını tamamlamasından sonra yurda sokulması gerektiğini de dile getirdi.

MHP'li Kaşıkçı, zeytine yönelik desteklemenin, ağaç başına üretim miktarları baz alınarak hesaplanmaması, bu şekilde mağdur edilen Altınözü ilçesindeki zeytin üreticilerinin durumunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

"Neredeyse ürettiğimiz kadar pamuk ithal ediyoruz"

Lütfi Kaşıkçı, lifli pamuk üretiminde geçen yıl önceki yıla göre düşüş, tüketiminde ise artış görüldüğünü; Türkiye'nin neredeyse ürettiği kadar pamuğu ithal eder hale geldiğini savundu.

Türkiye'nin 2019'da ithal pamuk için 1 milyar 572 milyon dolar ödediğini anlatan Kaşıkçı, derin kuyular aracılığıyla sulama yapan çiftçilerin elektrik faturalarındaki KDV tutarının düşürülmesi, destekleme fiyatlarının artırılması ve zirai ilaçlardaki KDV oranında indirime gidilmesiyle pamuk üretiminin artırılabileceğini ifade etti.

Kaşıkçı, Reyhanlı Barajı'nın yapımının tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu sayede Hatay'daki pamuk üretiminin en önemli girdilerinden olan sulama suyu masraflarının ortadan kaldırılacağını söyledi.

Kaynak: AA