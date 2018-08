MHP'li Karakaya'dan kamuoyu araştırma şirketlerine yönelik kanun teklifi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya:

"Yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir"

"Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşlarına ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin on katına kadar kurumca idari para cezası kesilebilecektir"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, kamuoyu araştırması yapan şirketlerin anketlerinin denetimine yönelik kanun teklifi hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Karakaya, 24 Haziran seçim sürecinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj altında gösterildiğini hatırlatarak, "Doğruyu eğri gösteren, eğriyi doğru ilan eden, ekonomik varlık ve yaşamlarıyla mali ve vergi bildirimleri arasında uçurumlar olan haramzadelerin kirli oyunlarına artık son verilmelidir. Hukuk devletinin olduğu yerde kamuoyu araştırma piyasası da kanunsuz, nizamsız, denetimsiz, başıboş olarak bırakılamaz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz verdiğimiz gibi kamuoyu araştırmaları ve sonuçlarının yayınlanması hakkında bir kanun teklifi hazırladık. Teklif toplam 16 maddeden oluşmaktadır. Teklif taslağı hazırlanırken kamuoyu araştırması ve sonuçlarının yayınlanmasına ilişkin uluslararası uygulama esaslarını da içeren ESOMAR/WAPOR kamuoyu araştırmaları rehberinden istifade edilmiştir. Örneğin araştırmacı, yayınlanan bir araştırma için araştırmayı kim için yaptığını, araştırmanın finansmanının kim tarafından karşılandığını tutar belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Araştırmacı olacak kişinin ve kamuoyu araştırma kuruluşu kurmak için gerekli bilimsel ve teknik yeterliliğe ilişkin nesnel koşulların Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleneceğini söyleyen Karakaya, "Belirlenen görev ve yükümlülüklerin ifasında her neviden araştırmacılar, kurum ile iş birliği içerisinde çalışacak. Bu iş birliği kapsamında istenen her türlü bilgi, belge, veri ve istatistik talebi ilgili araştırmacı tarafından gecikmeksizin kuruma verilecektir. Kurum, bilimsel ve teknik özerklik ilkesi doğrultusunda kamuoyu araştırmasının bilimsel ve teknik doğruluğu ve verilerin yeterliliği ile sınırlı olarak denetim yapma yetkisine sahip olacak. Araştırmacı ve araştırma kuruluşlarının nitelik ve yeterliliklerine ilişkin esas ve usullere ilişkin gerekli mevzuat çalışmalarını TÜİK yapacaktır. Teklifte belirtilen koşul ve ilkelere uymayan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşlarına ilgili araştırmayı yapmak için fatura karşılığı aldığı ücretin on katına kadar kurumca idari para cezası kesilebilecektir. Teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisinin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmektedir" dedi.