MHP'li Karadağ'dan "Barış Pınarı" açıklaması

16.10.2019 16:03

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Barış Pınarı Harekatı'nın emperyalist odakların çıkarlarını temsil eden bölücü terör örgütlerinin zulmüne son vermeyi hedeflediğini belirterek, "Bunu başka taraflara çekip farklı değerlendirmelere gidenler, bu emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet etmektedirler" dedi.



Bir televizyon kanalında Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla gerçekleştirilen bir harekat olduğunu kaydetti. Barış Pınarı Harekatı'nın bir savaş değil, terörle mücadele operasyonu olduğunu söyleyen Karadağ, "Harekat, Türkiye topraklarında PKK, Suriye'de PYD ve türevleri olarak faaliyet gösterip emperyalist odakların çıkarlarını temsil eden bölücü terör örgütlerinin zulmüne son vermeyi hedeflemektedir. Bunu başka taraflara çekip farklı değerlendirmelere gidenler, bu emperyalist güçlerin çıkarlarına hizmet etmektedirler" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden terör örgütü yapılanmasını kabul edemeyeceklerini söyleyen Karadağ, şunları kaydetti:



"Türkiye olarak güneyimizde sınırlarımızı tehdit eden terör örgütü yapılanmasını kabul edemeyiz. Bunun için de gereken ne ise o yapılır. Şu anda da yapılıyor ve yapılacak da. Herkes bilmelidir ki Türkiye, tarihiyle, kültürüyle, milli bütünlüğü ile kuruluş süreci ile köklü ve çok güçlü bir devlet. Milli birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden tüm terör örgütü oluşumlarını başlarını ezerek yok etme kararlılığına sahiptir. Bunun adı ister PKK, ister YPG, ister FETÖ, ister DEAŞ olsun hiç önemli değil. Bizim için mevzubahis vatansa gerisi teferruattır."



Türk ordusunu işgal kuvveti olarak nitelendirenlere tepki gösteren Karadağ, "Hiç kimse kahraman Mehmetçiğimizi işgal kuvveti olarak nitelendiremez, bu hadsizliği gösteremez. Türk ordusu aziz milletimizin güvencesi, başımızın tacıdır. Kahraman Mehmetçiğimizi farklı unsur olarak niteleyenler, bu ülkenin ekmeğini yiyip vatana ihanet içerisinde olanlardır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA