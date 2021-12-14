MHP'li Kalyoncu'nun ağabeyi hayatını kaybetti
MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu (60) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İZMİR (DHA) - MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu (60) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı'nın 2022 mali yılı bütçesi görüşülürken, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanoğlu söz alarak, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi İsmail Hakkı Kalyoncu'nun hayatını kaybettiğini söyledi. TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin temsilcileri söz alarak, MHP'lilere başsağlığı diledi. İsmail Hakkı Kalyoncu'nun Ankara'daki hastanede bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü belirtildi. Kalyoncu'nun cenazesinin yarın Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.
Son dönemdeki vaka ve vefat sayılarındaki düşüşün nedeni sizce nedir? #Covid19 | #Koronavirüs | #Korona— Haberler (@Haberler) December 10, 2021
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri