MHP'li Kalyoncu'dan içme suyu eleştirisi

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ikincisinde partilileriyle bir araya gelen MHP Milletvekili Hasan Kalyoncu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni içme suyu projeleri üzerinden eleştirdi. Tahtalı Barajı'nın yapıldığı günden beri sürekli lağım girişiyle kirlendiğini iddia eden Kalyoncu, CHP yönetiminin İzmirliye ne içirildiği konusunda bir kaygı taşımadığını öne sürdü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan 'Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı'nın ikincisi Menemen ilçesinde gerçekleştirildi. Toplantıda yaptığı konuşmada İzmirlilerin birçok sorunla boğuştuğunu öne süren MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Menemen'de yönetim değişikliğinin ardından birçok soruna hızlı çözüm getirildiğini söyledi. CHP'de 22 yıl geçirmiş Menemen'in artık emin ellerde olduğunu dile getiren Kalyoncu, "İzmir denilince aklımıza deniz, güneş, turizm geliyor. Fakat yıllarca yönetiminin yanlış olması nedeniyle İzmir sel felaketi, depremden kaynaklı sorunlar ve su sıkıntılarıyla anılır oldu. Bunun sebebi İzmir'in doğru yönetilmemesidir. CHP'nin genel başkanı İzmir milletvekilidir. İzmir'e geldiğinde vatandaşla karşılaştığında dertleri dinliyor. Fakat sorunlara kulağını tıkayarak kötü yönetimin devamına izin veriyor" diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan AK Partili Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da "Bildiğiniz üzere Cumhur İttifakı olarak hizmetle buluşturduğumuz Menemen'de bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra da yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu.