MHP'li Kalaycı: "Döviz talebini arttıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimler, bunlar mutlaka açıklanmalı"

KONYA (İHA) - ANKARA (İHA) – MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaafları olsa da, dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Manipülatif, spekülatif işlem yapanlar kimlerdir, hangi sermaye gruplarıdır? Döviz talebini arttıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimlerdir, bunlar mutlaka açıklanmalıdır" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bütçe görüşmelerinin 6 Aralık Pazartesi günü başladığını söyleyerek, "Böylece Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler dahil bugüne kadar otuz iki günde toplam 374 saat 23 dakika çalışma gerçekleştirildi ve yine Komisyon aşamasıyla beraber toplam 14 bin 804 sayfa tutanak tutuldu. Elbette, bu sayılar, verilen emeklerin karşılığını tam olarak ifade etmiyor. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerine ilişkin yasama süreçlerinde görev alan bütün arkadaşlarımın geceli gündüzlü verdikleri emek, gösterdikleri gayret bu yüce Meclisin tarihinde şerefle yerini almıştır. Ülkemize ve her birimizin bütününü temsil ettiği aziz milletimize hizmet etme onuru ve sorumluluğu göğsümüzde bir nişane olarak duracaktır" ifadelerini kullandı.

Bir devletin bütçesinin iki temel işlevi olduğunu hatırlatan Şentop, "Birincisi, insanımızı refaha kavuşturmak; ikincisi de devletimizi ileriye taşımaktır. Son çeyrek yüz yılda küresel politik krizler ve politikaların yeniden şekillenmesi, sorun alanlarına bir de COVİD salgınının eklenmesiyle, dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği hepimizin malumudur. Böylesi bir süreçte, ülkemizin büyüme hedefli bütçesinin oluşmasında emeği geçen bütün siyasi partilerin değerli milletvekilleri çok önemli bir görevi yerine getirmişlerdir. Görüşmeler sırasında zaman zaman gerilimler yaşanmış, fikir ayrılıkları kimi zaman maalesef, hoş olmayan şekilde üsluplara yansımıştır. Milletimizin şahit olduğu nahoş durumlar için üzüntülerimi belirtmek isterim. Üslup, çoğu zaman sözden önemlidir, bir vitrindir" şeklinde konuştu.

"Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaafları olsa da, dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir"

Milliyetçi Hareket Partisi adına MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı konuştu. Kalaycı, döviz kurlarında yaşanan oynaklıkların ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığına dikkat çekerek, "Türkiye ekonomisinin bazı yapısal zaafları olsa da, dövizdeki tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır. Manipülatif, spekülatif işlem yapanlar kimlerdir, hangi sermaye gruplarıdır? Döviz talebini arttıranlar, güvensizlik pompalayanlar kimlerdir, bunlar mutlaka açıklanmalıdır. Devlet Denetleme Kurulu yapılan incelemenin hızla tamamlanarak, sonuçlarının açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde boğmaya çalışanlar açığa çıkarılmalı, hesap sorulmalıdır. Türkiye ekonomisi ile ilgili endişe, karamsarlık havası yaymak, kriz ve kaos ortamı oluşturmak için var gücüyle uğraşanlar bulunmaktadır. Ekonomiye yönelik yıkıcı söylemler dikkat çekici ve düşündürücüdür. Karanlık bir kampanya yürütülmektedir. Dönemsel ekonomik ve sosyal sorunlar, rektör atama ve yurt sorununa, hatta salgın, deprem, orman yangınlarına varıncaya kadar her olaydan sokak hareketi çıkarmak için çırpınanların varlığı gerçektir. Son günlerde de sokakların terörizme teslimini alçakça düşleyenler bulunmaktadır. Engin bir sağduyuya sahip Türk milleti bugüne kadar tezgahlanan oyunlara gelmemiş, sokak çağrılarına prim vermemiştir. Daha önce de yaşadığımız üzere, kur ve faiz üzerinden ekonomimize saldıranların neyi amaçladıkları, nereye ulaşmak istedikleri vicdan sahibi her insanımızın malumudur. İşgal girişimiyle yapılamayan, darbe teşebbüsüyle başarılamayan, terör saldırılarıyla ulaşılamayan hain süreç ekonomik saldırılarla, toplumsal hareketlenmelerle tamamlanmak istenmektedir" dedi.

"Milliyetçi Hareket Partisi, esnaf ve sanatkarın ve çiftçilerin de desteklenmesi görüşündedir"

Kalaycı şöyle konuştu:

"Milliyetçi Hareket Partisi, esnaf ve sanatkarın ve çiftçilerin de desteklenmesi görüşündedir. Asgari ücret artışıyla yükselecek esnaf ve çiftçi BAĞ-KUR primlerinde de indirim yapılmalıdır. Esnafımızın ve KOBİ'lerimizin işletme sermayesi ihtiyacının giderilmesi için uygun kredi imkanları sunulmalıdır. Maliyetleri yüksek oranda artan kamu müteahhitlerine yönelik kolaylık getirilmelidir. AVM ve büyük market zincirlerinin şube açmaları acilen kurallara bağlamalıdır. Vergi ve oda kaydı olup BAĞ-KUR kaydı olmayan esnafımıza ve çiftçimize geçmiş hizmetleri borçlanabilme hakkı tanınmalıdır. Kamu çalışanlarına ek zam ve refah payı verilmeli, 3600 ek göstergeyle ilgili çalışmada ek gösterge sistemi tüm memurları kapsamalıdır. Yardımcı hizmetlerde çalışanlar genel idare hizmetlerine alınmalı, sözleşmeli, vekil, fahri ve ücretli çalışanlar kadrolu hale getirilmelidir. Emeklilerin aylıkları geçimlerini sağlayabileceği düzeyde artırılmalı, emeklilerin aylıklarından kesilen katılma payları kaldırılmalı ve emekli aylıkları arasındaki farklılıklar dengeye getirilmelidir. Ayrıca, çıraklık ve staj süreleri hizmetten sayılmalı, emeklilikte yaşı bekleyenlerin yaşadığı mağduriyeti giderecek bir düzenleme yapılmalıdır."

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise, asgari ücretle ilgili olarak, "İlgili tarafların ittifakıyla karara bağlanarak dün açıklanan yüzde 50,54'lük artışla net 4 bin 253 lira olan yeni asgari ücretin ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması kararının toplumsal beklentilere uygun, tarihi önemde olduğunu ve bundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İşçimize, işverenimize, devletimize ve milletimize hayırlı olması dileğiyle emek ve katkıları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, işçi ve işveren temsilcilerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Türkovac için Acil Kullanım Onayı'na başvurulması ülkemiz adına gurur verici olmuştur"

Türkiye'nin yaşanılan zorlu salgın sürecinde yakaladığı başarının arkasında, sağlık yatırımlarının, teknoloji ve insan gücü kapasitesindeki artışın yattığını söyleyen Aksu, "Salgınla mücadelede Türkiye güçlü sağlık altyapısı ve kapsayıcı sosyal güvenlik sistemi sayesinde hiçbir vatandaşını hastane kapılarında bekletmemiş, ilaç ve tıbbi cihaz sorunu yaşamamış, dünyanın gıpta ettiği bir mücadele yürütmüştür. Az sayıda ülkenin üretmeyi başarabildiği yerli aşımız Türkovac için Acil Kullanım Onayı'na başvurulması ülkemiz adına gurur verici olmuştur. Sağlıktaki bu ve benzeri gelişmelerin sürdürülebilmesi için bütçeden ayrılan kaynak yüzde 47,3 oranında arttırılarak 122,6 milyar liraya çıkarılmıştır" diye konuştu.

HDP adına konuşan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "HDP olarak, bütçe hakkının topluma anlatılmasını, halkın bütçe hakkının en geniş tabanda savunulmasını ve halkın katılım hakkını esas aldık çalışmalarımızda. Kadınlara karşı değil kadın yoksulluğuna karşı mücadele edin dedik. Kadınlar için adalet dedik. Güvencesiz ve ucuz iş gücü olan ev eksenli çalışan kadınların sağlık sigortaları yapılsın dedik. Kadın sığınaklarının sayısı artırılsın dedik. Çocuklara duyarlı bütçeyi hayata geçirelim dedik" ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ise yaptığı konuşmada Çin modeline ilişkin olarak, "Çin'in, dünyanın 10 büyük şirketi içinde 2 tane şirketi var, teknoloji şirketi: Alibaba grubu, e-ticaret şirketi; Tencent, yapay zeka, teknoloji, internet. Alibaba 1999'da kurulmuş, diğeri 1998'de kurulmuş yani Erdoğan eğitime yatırım yapsaydı, teknolojiye yatırım yapsaydı, geleceğe yatırım yapsaydı, gençlere yatırım yapsaydı bugün Türkiye, dünyanın ilk 10 büyük şirketi içerisinde bir teknoloji şirketine sahip olurdu. Bu, Türkiye'nin gelişmişliğini gösterirdi" şeklinde konuştu.

"Katılacaklarını ümit ettiğimiz diğer partilerle birlikte Millet İttifakı'yız"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ise şöyle konuştu:

"Bu bütçede, 2022 yılı bütçesinde orijinal haliyle faize konulan bir rakam var: 240 milyar Türk lirası. Belki iyidir, belki kötüdür, bunu bir iki şeyle mukayese etmek lazımdır. Aynı bütçede Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi var. Türkiye'nin bütün okullarında 30 milyon civarında öğrencisi var; 2 milyon civarında öğretim üyesi, öğretmeni, hocası var ve bu 30 milyon insan bizim önümüzdeki 50 yılımızı şekillendirecek, bizi 21'inci yüzyılın üstüne taşıyacak çalışmaları yapacaklar, eğitilecekler. Bunlara tahsis ettiğimiz toplam rakam 248 milyar Türk lirası; hiç kurlar bozulmamış olsaydı bile. Demek ki sadece bir faiz kalemine 2022 yılı bütçesinin ayırdığı, tahsis ettiği rakam 30 milyon öğrencimiz ve öğretmenimizin eğitimine harcanmış olan, tahsis edilmiş olan rakamla aynı."

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ise yaptığı konuşmada ittifak mesajı vererek, "Sandıktan kimin çıkacağını bir tek Allah bilir, anketlerle falan sandıktan çıkılmaz, sandıktan siz de çıkarsınız biz de çıkarız. Siz çıkarsanız yitirilmiş olan bütün bu güveni, inançsızlığı, güvensizliği tamir etmiş olursunuz, önünüzde yeni bir beş yıl, güçlü, kudretli bir beş yıl olur; Türkiye için hayırlıdır veya biz çıkarız. Biz kimiz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partinin birlikte oluşturduğu Millet İttifakı'yız bugün itibarıyla. Önümüzdeki günler itibarıyla katılmalarını arzu ettiğimiz, katılacaklarını ümit ettiğimiz diğer partilerle birlikte Millet İttifakı'yız" dedi. - ANKARA

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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