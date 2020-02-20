MHP'li Kalaycı'dan Hanau'daki ırkçı terör saldırısına ilişkin açıklama
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MHP'li Kalaycı'dan Hanau'daki ırkçı terör saldırısına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Almanya'nın Hanau kentinde iki iş yerine düzenlenen ırkçı terör saldırısına ilişkin, "Saldırının tüm yönleriyle aydınlanması konusunda devletimizin gereken girişimleri yaptığını biliyor, MHP olarak da konuyu hassasiyetle takip ediyoruz.

20.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:56
MHP'li Kalaycı'dan Hanau'daki ırkçı terör saldırısına ilişkin açıklama

Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 'nın kentinde iki iş yerine düzenlenen ırkçı terör saldırısına ilişkin, "Saldırının tüm yönleriyle aydınlanması konusunda devletimizin gereken girişimleri yaptığını biliyor, MHP olarak da konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı terör saldırısını değerlendirdi.

Saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kalaycı, şunları kaydetti:

"Konyalı bir vatandaşımıza ait nargile kafenin de hedef alındığı bu saldırıyı yapanların yabancı düşmanı ırkçı teröristler olduğu anlaşılmaktadır. Saldırının tüm yönleriyle aydınlanması konusunda devletimizin gereken girişimleri yaptığını biliyor, MHP olarak da konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

Kaynak: AA
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