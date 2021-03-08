MHP'li kadınlardan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

MHP'li kadınlardan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

08.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:01
MHP'li kadınlardan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

MHP Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp ve beraberindeki bir grup kadın partili ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret...

MHP Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp ve beraberindeki bir grup kadın partili ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret ederek karanfil verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı İpek Kayaalp ve beraberindeki bir grup kadın partili ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Ziyarette annelerle tek tek görüşen Kayaalp ve beraberindeki kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınların sorunlarını da dinleyen Kayaalp, ailelerin her zaman yanında olduklarını ifade ederken, ailelerde yapılan ziyaretten dolayı Kayaalp ve beraberindekilere teşekkür etti. - DİYARBAKIR

MHP'li kadınlardan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Cansu Dere Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ünal Karaman Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP'li kadınlardan evlat nöbetindeki ailelere 8 Mart ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:03:09. #1.16#
title