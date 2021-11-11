MHP'li kadın milletvekillerinden Türkkan'a tepki

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadın milletvekilleri, şehit ağabeyine küfür eden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a tepki gösterdi.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Ankara Milletvekili Nevin Taşlıcay, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ve Konya Milletvekili Esin Kara basın toplantısı düzenledi. Ersoy, "Şehidimizin kız kardeşine yapılan bu küfrü, toplum vicdanı asla affetmeyecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 'İYİ Parti Meclis'te sayemizde oturuyor' diyen, Siirt'te 'Burası Kürdistan' diyen HDP'lilere gerekli cevabı veremeyen İP'in Başkanı ne yazık ki şehidimizin kız kardeşine küfür eden İYİ Parti Kocaeli milletvekiline sahip çıkarak, şehit yakınına yine hakaret ve küfürlerini sıralamıştır" ifadelerini kullandı.

Taşlıçay ise, Türkkan'ın Bingöl'deki olayına değinerek, "Vekil olanın, aslına olan karşı içinde bulunduğu bu kabul edilemez tutum, bireysel hatayla sınırlandırılamayacak kadar büyük ve bütün milletimizi ilgilendiren bir yanlıştır" şeklinde konuştu.

Milletvekili Erdem de, "Kardeşi hani terör örgütü, PKK tarafından şehit edilen bir şehit abisi, İP'in HDP-PKK ile ittifakını sorguluyor. İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan şehidimizin bacısına ağza alınmayacak küfürler ediyor. Bu anlamlı günde bir kez daha tekrar etmek istiyorum; Şehitlerimiz nurlanmış, gazilerimiz onurlanmış kahramanlarımızdır. Onlara küfür eden değil, yan gözle bakan bile bizim için yok hükmündedir" diye konuştu.

Konya Milletvekili Kara ise şöyle konuştu:

"İP Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit emanetinin İP Genel Başkanı'na HDP-PKK ile arasına sınır koymamasından dolayı serzenişte bulunmasına bir taraftan boğazını sararken, bir taraftan ağızdan lağımlar akıtması tüm şehit ve gazi ailelerinin yanında tüm Türk milletini derinden yaralamıştır. Bu şahıs Genel başkanı Meral Hanıma 'Kürdistan'a hoş geldiniz' denildiğinde, keşke aynı yüreklilikle HDP'linin boynuna sarılabilseydi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet