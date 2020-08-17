MHP'li Ilıkan'dan Haymana yolu için çağrı
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MHP'li Ilıkan'dan Haymana yolu için çağrı

Ankara'da trafiği en yoğun olduğu ana arterlerden birisi olan Haymana Bulvarı'ndaki trafik sorunu günden güne büyürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan sorunun bir an çözülmesi gerektiğini söyledi.

MHP'li Ilıkan'dan Haymana yolu için çağrı
17.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 17.08.2020 11:16

Ankara'da trafiği en yoğun olduğu ana arterlerden birisi olan Haymana Bulvarı'ndaki trafik sorunu günden güne büyürken, Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan sorunun bir an çözülmesi gerektiğini söyledi.

Haymana Bulvarı'nda özellikle yaz aylarında hafta sonu yaşanan trafik yoğunluğu artarak devam ederken, korona virüs sürecinde bu sorun artık sürücüler için bir çile haline geldi. Ankara'yı Haymana ilçesine de bağlayan bulvar güzergahına Mogan Park'ın yanı sıra düğün salonları ve hobi bahçeleri de eklenince Haymana Bulvarı'ndaki trafik sorunu iyice gün yüzüne çıktı. Korona virüs sürecinde insanların hafta sonlarını bahçelerinde ve villalarında geçirmek istemesi, Başkentin en büyük sayfiye alanlarından birisi olan Mogan Park'a on binlerce insanın gelmesi, normalleşme süreciyle birlikte düğünlerin başlaması Haymana Yolu'ndaki trafik akışı daha da artırdı.

"Bu çileyi yeni düzenleme bitirir"

Ankara Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, Haymana Bulvarı'nda sürücülere zor anlar yaşatan trafik sorununa dikkat çekerek problemin bir an önce çözülmesini istedi. Ilıkan, Haymana Bulvarı'nda özellikle hafta sonu akşam saatlerinde adeta bir trafik kaosu yaşandığına ve bu konuda Büyükşehir Belediyesi meclisinde bir önerge verdiklerine de dikkat çeken Ilıkan şu ifadelere yer verdi:

"Gölbaşı Haymana yolu trafiği özellikle yaz aylarında günde on binlerce aracın geçtiği bir güzergah olmaktadır. Trafiğindeki yoğunluk nedeni ile Ankara Konya Karayolu'nu da tıkayacak duruma gelmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu sorunu bir an evvel çözmesi, bu yaraya neşter vurması, bu trafik çilesine son vermesi gerekmektedir. Haymana yolunun bu yoğun araç trafiğini karşılayacak şekilde fiziki uygunluğa ulaştırılması, yol ve trafik düzeninin değiştirilerek rahatlatılması gerekmektedir. " - ANKARA

Kaynak: İHA

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