MHP'li Ilıkan'dan Ankara Büyükşehir'e Ankara Kalesi için çağrı

Tarihi Ankara Kalesi'nin Hisarkapı girişindeki surlarda geçtiğimiz yıllarda meydana gelen çatlağın her geçen sene daha da büyüdüğü gözlenirken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Murat Ilıkan, kale surlarının bir an önce restore edilerek sağlamlaştırılması gerektiğini söyledi.

Binlerce yıldır çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış Ankara Kalesi'nin Hisarkapı girişindeki dairesel duvarda geçtiğimiz yıllarda meydana gelen çatlak restore edilmeyi beklerken, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni göreve davet ederek, "Bir an evvel konservasyon ve restorasyon çalışmalarının başlaması gerekiyor" dedi.

"Kalenin duvarında büyük bir çatlak var"

Ilıkan, Ankara Kalesi'nin Başkent'in simge yapılarından biri olduğunu ve tarihinin binlerce yıla dayandığını ifade ederek, "Ankara Kalesi'nin duvarlarında çok önemli bir çatlak var ve uzun süredir de bu şekilde duruyor. Biz MHP grubu olarak ABB Meclisinde bir önerge de verdik. Bir an evvel ilgili bütün kurumlarla iletişime geçilerek konservasyon ve restorasyon çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bugüne kadar nasıl geldiyse, bundan sonraki nesillere de elimizdeki bu değerli kültür mirasımızı da aktarmamız lazım" diye konuştu.

"Bir an evvel yapılması gerekiyor"

Restorasyon çalışmalarına bir an evvel başlanılması gerektiğini belirten Ilıkan, "Burası Ankara'nın doğup büyüdüğü yer. Burası Ankara'nın kurulduğu yer. 1071 yılında Malazgirt Savaşı oluyor ve 1073 yılından beri Türkler bu kalenin civarında hakimiyet kuruyor. Bir an evvel Ankara Kalesi'nin duvarlarındaki bu çatlaklar daha da büyümeden tamiratının ve tadilatının yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA