MHP'li eski vekil Kayrıcı'dan Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyareti
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MHP'li eski vekil Kayrıcı'dan Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyareti

1999 - 2002 yılları arasında MHP çatısı altında milletvekilliği yapan Vahit Kayrıcı, infaz düzenlemesi ile tahliye olan Alaattin Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

MHP'li eski vekil Kayrıcı'dan Çakıcı'ya geçmiş olsun ziyareti
03.09.2020 23:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 23:24

Milliyetçi Hareket Partisi 21. dönem Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, geçtiğimiz aylarda infaz yasası ile tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı ziyaret etti.

Alaattin Çakıcı ile çok eskiye dayanan dostlukları olduğunu belirten Vahit Kayrıcı, "Her daim MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye desteğimiz tamdır. MHP çatısı altında Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çok mücadeleler verdik. Hala da veriyoruz. Ömrümüz yettiğince de vermeye devam edeceğiz" dedi.

"TÜRKİYE, 3-5 ÇAPULCUYA HAKKINI KAPTIRMAZ"

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü çalışmalara da değinen Kayrıcı, "Türkiye çok güçlü bir devlettir. Üç beş çapulcuya hakkını kaptırmaz. Biz Akdeniz'de hakkımız olanı alacağız. Değil Yunan'ı yedi düvel de gelse buna engel olamaz" şeklinde konuştu.

"HER GÜN HABERLERDE İÇİMİZ PARÇALANIYOR"

Son olarak MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yeniden gündeme getirdiği idam tartışmalarına değinen Çakıcı ve Kayrıcı, ortak mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın büyüğümüz Devlet Bahçeli ne demiş ise doğru demiştir. Tabi ki namussuzu, sapığı, caniyi beslemeyeceksiniz. Çünkü başka türlü baş etmek imkansız hale geldi. Her gün haberlerde içimiz parçalanıyor. El kadar sabilere kıyıyorlar."

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