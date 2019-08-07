MHP'li Esin Kara sorunları dinliyor

07.08.2019 13:13

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, düzenlediği halk gününde sorunları dinledi.

MHP Konya Milletvekili KİT Komisyonu Üyesi Esin Kara, partisinin Konya İl Başkanlığında halk günü düzenledi. Milletvekili Kara tek tek görüştüğü vatandaşların sorun, istek ve taleplerini dinleyerek not aldı.

Esin Kara, Ankara'ya Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) gelme fırsatı olmayanlarla rutin hale getirdikleri halk günü toplantısında buluşarak sorunlarını dinlediğini söyledi. Kara, "TBMM çalışmalarından fırsat buldukça hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Görüşme talebinde bulunan vatandaşlarımızla partimizin il başkanlığında halk gününde bire bir sorunlarını dinliyor, çözümü için uğraşıyoruz. İlçelerimiz ve uzak mahallelerimize de şenlik ve diğer programlara katılmak için gittiğimizde mutlaka halkımızla biraraya geliyoruz. Ankara'ya gelme fırsatı olmayanların biz yanına giderek görüşüyoruz. Telefon numaram ve sosyal medya hesaplarım üzerinden halkımız benimle iletişime geçebiliyor" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA