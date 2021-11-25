MHP'li Ersoy: "Kadına şiddetin son bulması, toplumun bir bütün halinde mücadelesiyle mümkün"

ADANA (AA) - MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, kadına yönelik şiddetin son bulmasının, toplumun bir bütün halinde mücadelesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Ersoy, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Mecliste düzenlediği basın toplantısında, kadına şiddetin önlenmesinin, sağlıklı bir toplumun varlığı için temel şart olduğunu ifade etti.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin "sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürülmesi gerektiğini belirten Ersoy, kanun ve yasalarla uygulanan yaptırımların yanında toplumsal bilincin de artırılması gerektiğini vurguladı.

2020 yılında yapılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre kadınların yüzde 27,3'ünün, yaşadığı çevrede gece yalnız yürürken kendini güvensiz hissettiğini belirttiğine dikkati çeken Ersoy, bu yüzdeyi sıfırlayarak kadınların sosyal anlamda kendini güvende hissetmesini sağlamanın nihai amaç olması gerektiğini söyledi.

Şiddetin insanlık dışı bir hareket olduğunu, kadına yönelik şiddet olaylarının medyaya yansıyanın çok daha ötesinde yaşandığını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"İnsanlık onuruna aykırı düşen bu alçak davranış tüm insanlığa ait temel hakların ihlalinin başında geliyor. Dünyanın her yerinde karşılaştığımız kadına yönelik şiddetin son bulması, toplumun bir bütün halinde mücadele etmesiyle mümkündür. Çağdaş bir toplumun inşa edilmesinde yeri çok önemli olan kadın, ne yazık ki toplum içinde süregelen sıkıntılarla mücadele etmektedir. Bunun yanında özellikle erkeklerin de sorumluluğu, en yakınındaki kadına, genç kızlarımıza ve özellikle de kız çocuklarına örnek teşkil edecek davranışlar sergileyecek şekilde olmalıdır. Şiddet sorunu sadece kadının sorunu değildir. Bu soruna erkek ne kadar sahip çıkarsa, sorun o kadar çabuk çözülecektir. Erkek, kadınların sorununa sahip çıkarak ve onu koruyarak toplumsal bilincin gelişmesinde de örnek bir duruşun simgesi olmak zorundadır."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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